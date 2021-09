Essenslieferdienste verklagen New York

New York. Drei US-Essenslieferdienste haben die Stadt New York wegen einer neuen Gesetzgebung verklagt, die ihre Profite schmälern würde. In der Nacht zu Freitag reichten Uber Eats, Doordash und die US-Tochter Grubhub des Lieferando-Eigners Just Eat Takeaway eine entsprechende Klage ein. Sie wollen verhindern, dass die Gebühren, die sie von Restaurants für die Nutzung ihrer Plattformen und die Auslieferung der Mahlzeiten verlangen, beschnitten werden. Zudem wehren sie sich gegen eine verpflichtende Lizenz, die die Konzerne beantragen müssen. (Reuters/jW)