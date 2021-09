EU untersagt Staatshilfen für Alitalia

Brüssel. Die italienische Fluggesellschaft Alitalia hat nach Ansicht der EU-Kommission rechtswidrig staatliche Beihilfen in Höhe von 900 Millionen Euro erhalten. Italien müsse das Geld daher zuzüglich Zinsen von Alitalia zurückfordern, teilte die Brüsseler Behörde am Freitag mit. So könne zur Wiederherstellung »fairer Wettbewerbsbedingungen« in der europäischen Luftverkehrsbranche beigetragen werden, sagte die EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager. Bei den beanstandeten Hilfen gehe es um Zahlungen, mit denen Alitalia seinen Betrieb habe aufrechterhalten können. (dpa/jW)