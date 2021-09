Auf die Finger schauen

Carmen Jaspersen / dpa Schauen sich das Spiel an, statt ihre Arbeit zu machen: »Team Blau« im Weserstadion

Ich habe in dieser Kolumne schon mehrfach darauf hingewiesen, dass die Polizei nicht immer so rechtsstaatlich handelt, wie sie es gerne vorgibt. Nun aber sind weitere Fälle bekannt geworden, die wohl jedem den Rechtsstaat liebenden Fußballfan die Wut in den Bauch treiben.

Ein Mitarbeiter des Bundestages hatte sich über Bodo Pfalzgraf, den Chef der Berliner Abteilung der Deutschen Polizeigewerkschaft, beschwert. Und was macht die Berliner Polizei? Sie gibt zwar richtigerweise die Beschwerde an Pfalzgraf zur Stellungnahme weiter, allerdings verbunden mit höchst persönlichen Daten wie Privatanschrift, Funknummer und E-Mail-Adresse des Mitarbeiters.

Was ist das Geschrei bei Team Blau groß, wenn es um die Kennzeichnungspflicht geht. Beamte würden zu Hause aufgesucht und bedroht. Jeder weiß natürlich, dass dies haltlose Argumente sind. Insofern erstaunt es schon sehr, dass man offensichtlich bewusst mit höchst persönlichen Daten von Bürgern derart rechtswidrig umgeht. Was die Polizei selbst gerne für sich beanspruchen will, soll aus deren Sicht offensichtlich nicht für den Bürger gelten. Selbst die Berliner Polizeipräsidentin und die Datenschutzbeauftragte des Landes Berlin stellten die Rechtswidrigkeit dieser Praxis fest. Nach Angaben der obersten Polizeibeamtin will man das ab sofort beenden. Nun gut, warten wir es ab. So recht fehlt aufgrund der sich immer mehr häufenden »Einzelfälle« aber der Glaube.

Aus Bremen kam von der Grün-Weißen Hilfe, der Fanhilfe der Werder-Fans, die Info, dass dort in polizeilichen Dateien Fans mit Attributen wie »gewalttätig«, »Ansteckungsgefahr« oder »BTM-Konsument« gekennzeichnet werden. Da stellt sich schon die Frage, wie die Polizei zu solchen Einschätzungen kommt. Zudem sind diese bei Auskunftsanfragen von Fans jahrelang von der Polizei nicht mitgeteilt worden. Im Klartext: Es sind bewusst wahrheitswidrige Auskünfte erteilt worden. Und eins dürfte klar sein. So etwas passiert nicht einfach »aus Versehen« durch einen Praktikanten. Nein, das ist bewusstes polizeiliches Handeln. Rechtsstaatliches Handeln sieht auch in Bremen anders aus.

Aber was heißt das für uns alle?

Der Polizei muss überall sehr genau auf die Finger geschaut werden, egal, ob in Berlin oder Bremen. Nur wenn wir sie beobachten, überprüfen und ihr rechtsstaatswidriges Handeln öffentlich machen, zwingen wir sie, sich an Gesetze zu halten und in ihrem Handeln die Verhältnismäßigkeit zu wahren.

