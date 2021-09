Sexualisierte Gewalt unter Kindern in UK

London. Sexualisierte Gewalt an Kindern durch Minderjährige hat sich in England und Wales zwischen 2017 und 2019 verdoppelt. Wurden der Polizei zwischen April 2016 und März 2017 insgesamt 7.866 Fälle gemeldet, in denen sowohl Täter als auch Opfer unter 18 Jahre waren, waren es im gleichen Zeitraum 2018/19 bereits 16.102. Das berichtete die BBC am Montag unter Berufung auf Daten von 34 der 43 Polizeibezirke. 90 Prozent der mutmaßlichen Täter waren Jungen und 80 Prozent der Opfer Mädchen. In etwa zehn Prozent der Fälle waren die mutmaßlichen Täter jünger als zehn Jahre. (dpa/jW)