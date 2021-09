Aus dem Schatten heraus

imago images/KHARBINE-TAPABOR

Die am 25. September vor 125 Jahren geborene Elsa Triolet war eine – lange vergessene, in der alten Bundesrepublik ignorierte – russisch-französische Schriftstellerin. Sie war Jugendfreundin des sowjetischen Dichters Wladimir Majakowski, Lebensgefährtin des französischen Dichters Louis Aragon, Kulturvermittlerin zwischen Moskau und Paris, Modeschöpferin, Résistance-Kämpferin und schrieb mehr als 20 Romane und Novellen. In den 50er Jahren war Triolet eine gefeierte Schriftstellerin, zudem Übersetzerin von Aragon, Majakowski und Marina Zwetajewa sowie Biographin Anton Tschechows. Als erste Französin erhielt sie 1944 den renommierten Prix Goncourt für »Die Liebenden von Avignon«, eine Liebesgeschichte, die während Besetzung und Krieg spielt. Eine Schriftstellerin, deren Themen – Einsamkeit, Fremdsein, die Zeitlichkeit der Liebe oder historische Verfälschungen – an Aktualität nicht verloren haben.

Und sie war Feministin: in ihrem Leben, ihrem Werk und in ihrem Engagement – auch wenn Triolet oft im Schatten ihres berühmten Mannes stand. Einige Briefe und Manuskripte offenbaren eine um ihre Emanzipation und Unabhängigkeit kämpfende Frau. So 1937, als ihr Mann sie, die lange krank war, vor den Strapazen des » Zweiten Internationalen Schriftstellerkongresses zur Verteidigung der Kultur« schützen wollte. Sie erklärte: »Du willst mich zur Seite abstellen, unter dem Vorwand einer Gefahr (...) Ich dachte, Dir erklärt zu haben, dass ich vorhatte, wie Du zu arbeiten – in einem Bereich, der zwar Deiner ist, aber meiner zugleich.«

Auch während der Résistance kam es zu Geschlechterkonflikten zwischen Aragon und Triolet. In den Widerstandsbewegungen durften Paare aus Sicherheitsgründen nicht zusammenwohnen. Aragon, selbst aktiv im Widerstand, versuchte, seine Frau zu überreden, dass ihr Schreiben als gesellschaftliche Arbeit genüge. Sie widersprach: »Es ist für mich ein unmöglicher Gedanke, dass ich auf die Frage: ›Was haben Sie gegen die Greuel getan?‹ antworten muss: Nichts.« Triolet beschloss, ihren Mann zu verlassen. Das sollte er später mit den Worten kommentieren: »Elsa hatte meine männliche Brille mir entrissen, diese Vorurteile des Mannes, der unter dem Vorwand, die Verantwortung für das Paar zu übernehmen, die Frau dazu verurteilt, nur seine Frau zu sein, seine Widerspiegelung.« Das bekannte Gedicht »Es gibt keine glückliche Liebe« (1943) reflektiert diesen Konflikt.

Das Werk Triolets ist geprägt von starken, rebellischen Frauen. Vor allem in ihren ersten Romanen wehren sich die »Heldinnen« gegen die Verachtung von Männern, sind auf der Suche nach einem anderen Leben und kämpfen für ihre Befreiung. So in »Bonsoir, Thérèse« (1938), in dem sich eine Frau auf der Suche nach der eigenen Identität befindet. Für Triolets Biographin Marianne Delranc Gaudric ist sie neben Colette eine der ersten feministischen Romanschriftstellerinnen des 20. Jahrhunderts.

Triolet hat sich auch in mehreren Artikeln zum Geschlechterkonflikt geäußert. So in »Die Würde der Frauen« (Lettres françaises vom 4. März 1948). Dort kritisiert sie die französische Sprache, in der das Wort »homme« für Mensch und Mann steht: »Ein anständiger Mann ist einer, der nicht stiehlt, eine anständige Frau hat keinen Geliebten, ein galanter Mann ist höflich, eine galante Frau ist eine käufliche Frau …« Die Würde der Frau liege in ihrer weiblichen Spezifität, die Würde des Mannes in seiner Freiheit. Diesem gesellschaftlichen Verständnis widersprach sie. Die Würde der Frau als Mensch erfordere die Beseitigung des jahrhundertealten Staubs aus dem Kopf der Männer.

»Die Frau ist die Zukunft des Mannes«, lautet ein bekannter Satz von Aragon. Lange vor ihm hatte Triolet geschrieben: »Die Frau ist die Zukunft der Welt.«