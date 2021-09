imago images/Future Image Nirvanas Sänger und Gitarrist Kurt Cobain (London, November 1991)

Ein Freitag abend im Spätsommer 1991, Disko im sächsischen Hinterland. Musikalische Spezifizierungen wie Indie oder Alternative gab es noch nicht, alles war Rock. Mein Kumpel Henry zog mich für einen brandneuen Song auf die Tanzfläche. Ich war skeptisch, das hatte schon kurz zuvor mit Metallicas »Enter Sandman« nicht funktioniert. Zum Schluss mussten wir immer noch allein die Mähnen schütteln – und der Song hat eine erhebliche Länge. Nun ja, ich ließ mich wieder drauf ein. Auf unser anfängliches Headbanging-Duett folgte allerdings schnell ein grandioses Ausflippen der ganzen Menge. Stillstehen konnte keiner mehr. Was war das? Punk? Garage? 70s Hard Rock? Es war »Smells Like Teen Spirit« – ein Orkan in f-Moll. Viereinhalb Minuten, in denen die Wut des einzelnen zur unbändigen Energie der Community mutierte – »I feel stupid and contagious, here we are now, entertain us!« Für unsere Generation, später mit dem Zusatz X versehen, war der Hair­metal ab sofort in der Mottenkiste gelandet.

Vor 30 Jahren, am 10. September 1991, veröffentlichte Nirvana die Single. Die Musikindustrie, damals in ihrer Umsatzstärke nicht mit den kläglichen Überresten heutzutage vergleichbar, wurde eiskalt erwischt. Ihre Zugpferde mit dem aufgesetzten Superstarimage galten fortan als Peinlichkeit. Sie passten sich an oder stürzten ab – Jon Bon Jovi kürzte sich die Dauerwelle, während andere Glambands wie Mötley Crüe jahrelang durch ein Tal der Tränen gingen. Die Industrie schaltete schnell auf Marktbereinigung. Normale Menschen – vorzugsweise aus Seattle – erklommen die großen Bühnen: Pearl Jam, Alice in Chains, Soundgarden. Der Ausverkauf ließ nicht lang auf sich warten, mit »Grunge« war ein Label schnell vergeben. Nichtsdestotrotz: Einige großartige Stücke Musik kamen dabei heraus. Und dass politische Themen wie Feminismus, Konsumkritik und der Kampf gegen Diskriminierung vom Spartenprogramm in die MTV-Heavy-Rotation rutschten, ist bemerkenswerter Nebeneffekt.