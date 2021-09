London will Boote mit Flüchtlingen abweisen

London. Britische Patrouillen sollen Medienberichten zufolge Boote mit Flüchtlingen künftig aus den eigenen Gewässern im Ärmelkanal zurückweisen, statt sie an die englische Küste zu geleiten. Die britische Innenministerin Priti Patel habe eine entsprechende Anweisung an die Grenzbehörde gegeben, berichteten mehrere Medien übereinstimmend am Donnerstag unter Berufung auf Regierungskreise. (dpa/jW)