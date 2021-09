Russland und Belarus beginnen Militärmanöver

Moskau. Russland und Belarus haben am Donnerstag offiziell umfangreiche gemeinsame Militärübungen eröffnet, die eine Woche lang auf dem Gebiet beider Länder und in der Ostsee stattfinden sollen. Hochrangige Militärs beider Länder nahmen an der Eröffnungszeremonie der »Sapad-2021« genannten Übung im Westen Russlands teil. Der aktive Teil des Manövers beginnt an diesem Freitag und wird bis zum 16. September dauern. Der stellvertretende russische Verteidigungsminister Nikolai Pankow erklärte, die Übungen seien rein defensiver Natur und würden Moskau und Minsk die Möglichkeit geben, die Zusammenarbeit ihrer jeweiligen Streitkräfte zu verbessern. (Reuters/jW)