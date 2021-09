Nachschlag: Bäume umarmen

Peter Kneffel/dpa

Ist die Union eigentlich noch zu retten? In den neuesten Umfragen sind CDU und CSU erstmals unter die 20-Prozent-Marke gefallen und liegen bei 19 Prozent. »Das ist schon eine sehr ernste Situation«, gab nun der bayerische Ministerpräsident Markus Söder im DLF-Interview zu. Es gelte jetzt, diesen Trend zu brechen. Mit welchen Inhalten? Erstens keine Steuern erhöhen, zweitens keine Aufhebung der Schuldenbremse und drittens eine »klare Stärkung von innerer und äußerer Sicherheit«. Typisch konservative Inhalte also. Die Reporterin Barbara Schmidt-Mattern war dennoch erstaunt: Er habe das Wort Klimaschutz gar nicht genannt. »Sie haben ja in den letzten Jahren unter anderem publikumswirksam Bäume umarmt.« Doch, doch, versicherte Söder, das Klima gehöre natürlich zu den Topthemen seiner Partei: »Wir in Bayern machen ja mehr als alle anderen.« Das ist wenig glaubwürdig, wenn man aktuell nach München schaut, wo Söder die Autoindustrie hofiert und gegen die IAA protestierende Klimaaktivisten einsperren lässt. (rsch)