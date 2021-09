Kritik an Übergangsregierung in Kabul

REUTERS/Stringer Protestierende Frauen am vergangenen Freitag in Kabul

In Afghanistan kommt es weiter zu Protesten gegen die Herrschaft der militant-islamistischen Taliban. Am Mittwoch gab es in Kabul mindestens zwei Kundgebungen von Frauen, wie auf Videos in sozialen Medien zu sehen war und lokale Journalisten berichteten. Taliban nahmen erneut Reporter fest und misshandelten mindestens zwei Journalisten schwer. Die größten lokalen TV-Sender stellten offensichtlich die Berichterstattung über die seit drei Tagen in der Hauptstadt andauernden Proteste ein.

Russland erklärte am Mittwoch, vorerst keine direkten Gespräche mit der neuen Übergangsregierung der Taliban zu planen. »Die Kontakte werden über unsere Botschaft in Kabul abgewickelt«, sagte der Sprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, in Moskau der Agentur Interfax zufolge. Dabei gehe es etwa darum, die Sicherheit der russischen Diplomaten in Afghanistan zu gewährleisten. »Weitere Gespräche sind nicht geplant.«

Die Taliban hatten nach ihrer Machtübernahme vor rund drei Wochen am Dienstag ihre Übergangsregierung vorgestellt und die Namen von 33 Kabinettsmitgliedern bekanntgegeben. Während neben Moskau auch die Europäische Union, die USA und die Vereinten Nationen die Zusammensetzung des Kabinetts kritisierten, begrüßten Afghanistans Nachbarländer Usbekistan und China den Schritt. Aus Beijing hieß es, damit ende eine Phase der »dreiwöchigen Anarchie«, wie ein Sprecher des Außenministeriums am Mittwoch erklärte. China rief die Taliban auf, die Ordnung im Land wiederherzustellen.

Am Mittwoch berieten auch Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) und sein US-Kollege Antony Blinken über die Lage in Afghanistan. Bei einem Treffen auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz wollten sie unter anderem darüber sprechen, wie die Evakuierungen von ausländischen Staatsbürgern und afghanischen Verbündeten fortgeführt werden könnten. Zudem wollten die beiden Minister in einer Videokonferenz mit Amtskollegen aus mehr als 20 Staaten über die generelle Lage in Afghanistan beraten. (dpa/AFP/jW)