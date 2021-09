Karin Kaper Film Ein Jahrhundertleben auf drei Kontinenten: Walter Kaufmann starb am 15. April in Berlin

Die Eröffnungsfeier des Filmkunstfests in Schwerin dauerte etwas länger als geplant, weil jede und jeder der Rednerinnen und Redner betonte, wie gut es sei, jetzt wieder Präsenz zeigen zu können, sich in die Augen zu sehen und ins Gespräch begeben zu können. Auch in den Filmen gab es Anspielungen auf die Pandemie. Sogar der älteste Protagonist des Dokumentarfilmwettbewerbs, der in »Walter Kaufmann – Welch ein Leben!« als Zeitzeuge auftrat, spielte darauf an.

Der im April verstorbene jW-Autor hat bis zuletzt am Film von Karin Kaper und Dirk Szuszies mitgearbeitet. Die beiden Filmemacher hatten dabei ihre coronabedingten Schwierigkeiten. Nach Aufnahmen in Deutschland und Polen wollten sie 2020 in die vielen Länder, in denen Walter Kaufmann (1924–2021) wichtige Stationen seines Lebens absolviert hat. Sie mussten von Berlin aus organisieren, dass Kamera­leute in Großbritannien, Australien, den USA, Kuba und anderswo Aufnahmen nach ihren Anweisungen ausführten. Kaufmann, deutscher Jude, der in Duisburg aufwuchs, kam mit einem Kindertransport 1939 nach Großbritannien, wurde bald als feindlicher Ausländer (!) nach Australien deportiert, wo er immerhin ein Berufsleben starten konnte. Als Gewerkschafter wurde der inzwischen als Buchautor hervorgetretene Weltbürger zu einem Kongress nach Warschau delegiert, wo ein Verleger ihn in die DDR vermittelte. Er blieb auch hier australischer Staatsbürger und berichtete engagiert von Krisenherden in aller Welt.

Im Spielfilmwettbewerb, der hier im Vordergrund stehen soll, waren Flucht und Vertreibung und die Auswüchse, die die Not der Menschen verstärken, Thema in vielen Beiträgen. So erhielt die österreichische Produktion »Me, We« des in Paraguay geborenen Regisseurs David Clay Diaz den Hauptpreis. In vier ineinander verschachtelten Episoden erzählt er mit tragikomischen Akzenten von einer Freiwilligen, die am Mittelmeer vergeblich versucht, Flüchtlingen zu helfen. Ein sehr junger Mann meint, dass in seiner Heimatstadt Frauen von Fremden bedroht werden, und bietet zusammen mit Freunden Geleitschutz an, der gar nicht nötig wäre. Eine TV-Redakteurin wird von dem angeblich minderjährigen Flüchtling, den sie aufnimmt, enttäuscht und doch auch nicht. Und schließlich gibt es den Leiter eines Asylheims, der das Beste will und doch nicht den richtigen Ton gegenüber seinen Schützlingen findet.

Heiter, aber problembewusst, schildert Florian Dietrichs Komödie »Toubab« die Situation von Babtou. Der in Deutschland beheimatete senegalesische Filou soll in das Land abgeschoben werden, das er nicht kennt. Um Deutscher zu werden, müsste er heiraten, holt sich aber bei Frauen einen Korb nach dem anderen, so dass er aus Verzweiflung seinen besten Kumpel aus der Schulzeit ehelicht. Es ergeben sich viele absurde Situationen, die dem Film den Publikumspreis des Festivals und den Hauptdarstellern Farba Dieng und Julius Nitschkoff für ihre Spielfreude den Schauspielerpreis einbrachten. Florian Dietrich durfte sich zudem über den Regiepreis freuen.

Immerhin zwei Auszeichnungen erhielt ein Film, der in Berlin fast ausschließlich in Italienisch gedreht wurde: »Primavera Duemilaventi – Frühling 2020« der Autorin Lucia Chiarla und des Kameramannes Ralf Noack, für den auch die beiden Darsteller Beniamino Brogi und Sandro di Stefano als Regisseure zeichneten. Hier war die Pandemie das Bindemittel, um nicht ohne Komik von einer Vater-Sohn-Beziehung zu erzählen. Weil der Sohn in Berlin lebt, trifft er den Vater online per Webcam. Beide kamen sich nie so nahe, wie jetzt plötzlich auf elektronischem Wege. Die Filmemacher erhielten dafür den Förderpreis der Defa-Stiftung wie auch den Fipresci-Preis der internationalen Filmjournalisten.

Die Festivalmacher um den künstlerischen Leiter Volker Kufahl zeigten ausschließlich Filme, die wichtige soziale Themen in sehr unterschiedlicher Machart behandelten. Dazu zählt auch »Die Saat« von Mia Maariel Meyer. Ihr Mann Hanno Koffler schrieb mit am Drehbuch und übernahm die Hauptrolle. Hier geht es – selten genug im deutschen Film – um die Situation von Arbeitern. Koffler spielt einen jungen Bauleiter, der vom Chef abgesetzt wird, um einem »harten Hund« Platz zu machen, der die Arbeiter einschüchtert. Immer wieder provoziert er wilde Streiks, um die Stammbelegschaft gegen Leiharbeiter austauschen zu können. Gewerkschaft ist allerdings im Film kein Thema, und er ist auch dramaturgisch nicht bewältigt. Schade, dass er im guten Ansatz stecken blieb.

Der nach Ansicht vieler Besucher künstlerisch anspruchsvollste Film des Festivals wurde von der Jury leider übersehen. »Lieber Thomas« von Andreas Kleinert (Regie) und Thomas Wendrich (Buch) erzählt die Geschichte des in der DDR aufgewachsenen Schriftstellers und Filmemachers Thomas Brasch auf poetische Weise, die auch das Experiment nicht scheut. Wenn er im November in den Kinos startet, wird über ihn sicherlich leidenschaftlich gestritten.