Der Titel ist Versprechen und Programm zugleich: Auf ihrem zweiten Album »Any Shape You Take« vollzieht Indigo De Souza kühne musikalische Stilwechsel, inhaltlich wird schonungs- und bedingungslose Offenheit zelebriert. Die 24jährige Singer-Songwriterin wuchs in North Carolina (USA) als Tochter eines brasilianischen Bossa-Nova-Gitarristen und einer bildenden Künstlerin auf, die kreative Expressivität bekam sie wohl in die Wiege gelegt. Offensichtlich auch die Selbstverständlichkeit, problematische Sachverhalte in scheinbar locker-flockige Popsongs zu verpacken. Der Opener zum Beispiel klingt zunächst wie ein typisch zeitgenössischer Popsong, nur wollen sich angesichts der (mutmaßlichen) Abtreibungsstory keine unbeschwerten Tik-Tok-Moves einstellen.

Das soll so: »Alles muss gesagt werden«, zitiert die Presseinfo De Souza, die ihre neuen Songs als Ergebnisse und Nachbereitung persönlicher Krisen verstanden wissen möchte. Deshalb wirkt »Any Shape You Take« wie eine Gruppentherapie, inklusive gemeinsamer Ausbrüche. Der zentrale, experimentelle Track »Real Pain« beginnt ganz zart und sanft, um schließlich in ein ­Noise-Crescendo aus sich überlagernden Schreien und Rufen zu eskalieren. Via Social Media rief De Souza Fans dazu auf, ihr Stimmaufnahmen zu schicken, die sie zur Collage mit so simpler wie empowernder Botschaft (ihr seid nicht allein mit dem ganzen Scheiß – wir sind viele) zusammenfügte. Mit »Bad Dreams« und »Die / Cry« belebt sie krachigen Indie-College-Grunge der Frühneunziger wieder und qualifiziert sich eindrucksvoll als Role model für gendergerechte Rockfestivals.

Doch am stärksten ist De Souza, wenn sie die Musik soft tänzeln lässt und mit krassen Lyrics konterkariert wie auf der Single »Kill Me«, geschrieben in der schwierigsten Phase einer dysfunktionalen Beziehung: »Fuck Me / Till my brain starts dripping down to second floor in our home«, singt sie mit glockenklarer Stimme, »Kill me slowly / Take me with you«. Überhaupt, die Vocals: De Souza reizt die erstaunlichen Möglichkeiten ihrer Stimme voll aus, gleitet von kratzigem Geschrei in verletzliches Zittern zu opernhaftem Klagen ins Falsett, streckenweise per Autotune überdehnt wie in »17«. Zweifelsfreier Hit des Albums ist »Hold U«, ein geschmeidiger, selbstbewusster Hybrid aus R’n’B und Pop, der aus der Erschöpfung einer durchfeierten Nacht nichts als Liebe und Verständnis saugt. »You’re a good thing / I know« – egal in welcher Gestalt.