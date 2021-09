»Die Sensibilität für soziale Themen hat zugenommen«

Sven Hoppe/dpa Der »Sozial-O-Mat« soll bei der Wahlentscheidung helfen

Wenige Wochen vor der Bundestagswahl ist der »Wahl-O-Mat« wieder online gegangen, durch den man die eigenen politischen Positionen mit denen der antretenden Parteien abgleichen kann. Daneben ist auch der »Sozial-O-Mat« der Diakonie abrufbar. Was steckt dahinter? War Ihnen der Wahl-O-Mat nicht aussagekräftig genug?

Nein. Der Wahl-O-Mat bildet die Spannbreite politischer Themen ab, unser Sozial-O-Mat dient als Ergänzung. Wir kritisieren aber, dass soziale Themen bei Wahlkampfveranstaltungen und in den öffentlichen Debatten zu kurz kommen. Weder die Kindergrundsicherung noch eine existenzsichernde Rente spielen eine entscheidende Rolle. Wir werfen den Blick auf sozialpolitische Herausforderungen und soziale Programme der Parteien. Dass der Sozial-O-Mat in den vergangenen gut vier Wochen schon 180.000 mal angeklickt wurde, zeigt, wie wichtig diese Themen sind.

Nicht zuletzt wegen der Coronapandemie erfreut sich die Briefwahl großer Beliebtheit. Kommen Sie mit Ihrem Informationsangebot nicht zu spät?

Weil wir genau damit gerechnet haben, haben wir den Sozial-O-Mat schon seit vier Wochen freigeschaltet. Der am 2. September gestartete Wahl-O-Mat ist in der Tat etwas spät dran.

Wie lang gibt es den Sozial-O-Mat?

Wir haben ihn bei der letzten Bundestagswahl erstmals auf den Markt gebracht und auch zur Europawahl 2019 genutzt. Bei der Bundestagswahl 2017 wurde er etwa 100.000 Mal genutzt. Aus zwei Gründen konnten wir diese Zahl jetzt noch steigern. Erstens liefen sowohl unsere Werbung im Internet als auch die Mund-zu-Mund-Propaganda gut – viele hatten den Sozial-O-Mat noch in Erinnerung. Zweitens hat während der Pandemie die Sensibilität für soziale Themen zugenommen. Die Frage nach der Kompetenz von Parteien hinsichtlich der sozialen Gerechtigkeit ist ein wichtiges Wahlkriterium.

Bislang sind die Coronapandemie und der Klimawandel die alles überstrahlenden Themen.

Beide Entwicklungen wirken wie ein Brennglas auf soziale Fragen. In der Coronazeit haben viele ihren Job verloren. Gesundheit und Pflege rücken ins Zentrum der Aufmerksamkeit, ebenso die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und auch zum Klimawandel besteht eine enge Verbindung: Wie können Lasten der Klimakrise so umverteilt werden, dass nicht die Ärmsten darunter leiden?

Wollen Sie mit Thesen wie »Ein bedingungsloses Grundeinkommen ist ungerecht, weil es die Menschen bestraft, die hart arbeiten« oder »Das Renteneintrittsalter sollte entsprechend der demographischen Veränderungen erhöht werden« provozieren?

Nein. Wir wollen Wahlhilfe leisten und Menschen dazu bewegen, nachzudenken. Beispielsweise auch darüber, ob in Deutschland wieder das klassische Leitbild der Familie gelten muss. Sollen etwa Frauen zu Hause bleiben, wie die AfD es befürwortet, oder muss eine bessere Ganztagskinderbetreuung in Kitas und Schulen her?

Beim Sozial-O-Mat findet sich auch die These, abgelehnte Asylbewerberinnen und -bewerber müssten »konsequenter und schneller abgeschoben werden«. So wollen Sie die Zustimmung zu CDU/CSU, FDP und AfD ermitteln?

Das sind Originalantworten der Parteien. Wir hatten sie zuvor um Auskunft für den Sozial-O-Mat gebeten.

Hat sich keine der rechten Parteien darüber beschwert, dass eine hohe Übereinstimmung mit ihren Positionen durch die Zustimmung zu unsozialen Forderungen erreicht wird?

Nein. Denn es sind ja, wie gesagt, originale Aussagen. Ein Nutzer merkte an, die Fragen seien möglicherweise tendenziös. Ein anderer sagte, er habe als Resultat beim Sozial-O-Mat eine Partei angezeigt bekommen, die er garantiert nicht wählen wolle. Das zeigt, wie intensiv man sich auseinandersetzt.

Haben Parteien oder andere Gruppen versucht Einfluss zu nehmen, um besser abzuschneiden bzw. Fragen zu ändern?

Nein. Weil wir aber den Sozial-O-Mat rechtzeitig freischalten wollten, mussten wir einer Partei hinterherrennen. Das hätte den Veröffentlichungstermin fast verzögert.