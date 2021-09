Vertrauen in Umsturz

Souleymane Camara/REUTERS Die Menschen in Guineas Hauptstadt Conakry begrüßen am Sonntag den Sturz von Präsident Alpha Condé

Die Analogie zum Nachbarland Mali lässt sich nach dem Putsch in Guinea nicht von der Hand weisen. Eine militärisch präzise durchgeführte Absetzung eines unpopulären Staatschefs, von der Bevölkerung gefeiert und von der Opposition (zunächst) begrüßt. Nachdem der Anführer des Umsturzes, Mamady Doumbouya, am Sonntag verkündet hatte, Präsident Alpha Condé sei ab- und die Verfassung außer Kraft gesetzt, ging es am Montag mit dem regierenden Kabinett weiter. Dessen Angehörige wurden aufgefordert, ihre Reisepässe und Dienstfahrzeuge abzugeben, das Land zu verlassen, wurde ihnen untersagt.

Zudem hob der Befehlshaber einer von Condé geschaffenen Elitemilitäreinheit und frühere französische Legionär den am Sonntag verhängten Stopp des Luftverkehrs sowie eine Ausgangssperre in Bergbaugebieten auf. Hier wird Bauxit – Basis für die Herstellung von Aluminium – abgebaut, Guinea ist weltweit größter Lieferant des Minerals. Das dürfte auch der Auslöser für die unmittelbare Verurteilung des Putsches der sogenannten internationalen Gemeinschaft (UNO, EU, USA sowie Russland) gewesen sein. Gegenüber dpa erklärte der »Afrikaexperte« der Sicherheitsberatungsfirma Verisk Maplecroft, Eric Humphery-Smith, der Umsturz bedeute »eine erhebliche Versorgungsunterbrechung« für die nächsten Tage, wenn nicht sogar Wochen. Entsprechend schoss der Aluminiumpreis am Montag auf ein Zehnjahreshoch. Doumbouya suchte die Gemüter schnell wieder zu beruhigen und erklärte, alle Aktivitäten der Bergbaufirmen könnten ungehindert fortgesetzt werden.

Oppositionsführer Cellou Diallo von der Alliance Nationale pour l’Alternance et la Démocratie (Nationale Allianz für Wandel und Demokratie, ANAD), einem politischen Bündnis, das sich in dieser Form erst im Juli formiert hatte, bestätigte am Montag auf einer Pressekonferenz seine Bereitschaft, mit der Militärjunta zusammenzuarbeiten. Das Comité national pour le rassemblement et le développement (Nationales Komitee für Einheit und Entwicklung, CNRD) von Doumbouya könne auf die Unterstützung der ANAD »bei den Bemühungen für den Aufbau einer friedlichen Demokratie in unserem Land zählen«, verkündete Diallo.

Doumbouya hatte nach der Machtübernahme erklärt, »einen umfassenden und friedlichen Übergang zu ermöglichen« und eine neue Verfassung auszuarbeiten. Die bis Sonntag gültige war von Condé so verändert worden, dass er im vergangenen November eine dritte Amtszeit antreten konnte, die von der Mehrheit als illegal eingestuft worden war. In der Folge kam es zu Protesten, die teils blutig niedergeschlagen wurden. In einem ersten Schritt ließ Doumbouya nun am Montag vier verhaftete Oppositionelle aus dem Gefängnis holen. »Die anderen werden später befreit«, sagte der Putschistenführer mit Blick auf Tausende von Oppositionsmitgliedern, die unter Präsident Condé verhaftet worden waren. Zudem kündigte er bei einem Treffen mit Ministern aus dessen Regierung und hohen Regierungsbeamten Konsultationen an, »um den Hauptrahmen für den Übergang festzulegen«. Dann werde eine »Regierung der nationalen Einheit« eingesetzt, wie Reuters berichtete.

Zum Zustand des festgesetzten Präsidenten hieß es derweil nach Medienberichten aus gesicherten Quellen, Condé sei in guter Verfassung. Das »Schicksal« des Abgesetzten resümierte der guineische Aktivist François Kolié gegenüber dem Nachrichtenportal Africanews: »Stellen Sie sich vor, wir haben ein Land, in dem ein Professor an die Macht kommt, und man sagt uns, er sei Professor der Rechtswissenschaften, also gab es in Guinea die Hoffnung, dass wir zum ersten Mal in der Republik Guinea eine Übergabe der Macht erleben würden. Aber leider wurde der Professor von seinem Umfeld getäuscht und ist schließlich in seine eigene Falle getappt.«