Zuckerbrot und Peitsche

Hintergrund: Russlands Linke

Michail Lobanow ist ein junger Basisaktivist aus Moskau. Er kandidiert auf der Liste der Kommunistischen Partei für die Staatsduma, läuft von Haus zu Haus, diskutiert mit den Leuten in den Innenhöfen zwischen den Wohnblocks in seinem Wahlkreis im Westen der russischen Hauptstadt. Wie er der FAZ erzählte, hat er dabei vor allem mit der in zwei Jahrzehnten paternalistischer Putin-Politik gewachsenen Apathie der potentiellen Wählerinnen und Wähler zu tun, laut denen sich Aktivität ja doch nicht lohne, die da oben eh machten, was sie wollten. In einem am 24. August bei Youtube eingestellten Video, das ihn gemeinsam mit dem linken Intellektuellen Boris Kagarlitzki zeigt, sagt er, es gehe darum, den Leuten den Glauben an die Wirksamkeit ihres eigenen Engagements zurückzugeben.

Ob die Wahl eines Abgeordneten in ein mit nur mäßigen konstitutionellen Rechten ausgestattetes Parlament diese Rückgewinnung politischer Subjektivität wirklich voranzubringen geeignet ist, ist eine Frage, die Linke weltweit diskutieren, seitdem es sozialistische Parteien vor 120 Jahren erstmals in bürgerliche Parlamente geschafft haben. Im Russland des Jahres 2021 scheint die Tendenz in Richtung Teilnahme zu gehen, zumal ein Wahlboykott der Regierungspartei »Einiges Russland« eher noch ein besseres Ergebnis verschaffen würde.

Es gibt offenbar ein starkes Bedürfnis nach Vereinigung der Opposition. Lobanow sagte, er habe als Linker seine Probleme mit den Positionen von Alexej Nawalny, aber das sei nachrangig, solange der noch inhaftiert sei. Umgekehrt fördert die Strategie des »schlauen Wählens«, die Nawalnys Anhänger über soziale Medien propagieren, ebenfalls eine Vereinigung der Opposition. Sie beruht darauf, in jedem Wahlkreis den Kandidaten mit den besten Aussichten, per Erststimme gegen »Einiges Russland« zu gewinnen, zu wählen. Das können im Einzelfall durchaus auch Kommunisten sein. Wer sich online bei Nawalnys Leuten registriert, bekommt in der letzten Woche vor der Abstimmung eine auf seinen Wahlkreis zugeschnittene Empfehlung.

Am Wochenende untersagte ein Moskauer Wirtschaftsgericht dem Suchmaschinendienst Google und dessen russischer Konkurrenz Yandex, Antworten auf die Anfrage »schlaues Wählen« anzuzeigen. Geklagt hatte eine Wollhandelsfirma aus Krasnodar, die im Juni ein Logo angemeldet hatte, das dem der Kampagne zum Verwechseln ähnelt. Sie sah ihre Markenrechte verletzt, obwohl die Kampagne schon wesentlich länger läuft. Zumindest Google dürfte sich um dieses Urteil wohl nicht weiter kümmern. (rl)