Menschen ohne Motoren

imago images/Sirotti »Spreng deine Ketten in die Luft / Und lass das Scheusal doch zu Hause / Die Prüfung findet heute nicht statt / Die Karriere macht mal Pause« – Kennt Miguel Ángel López Tocotronic?

Die am Sonntag beendete 76. Spanien-Rundfahrt bot trotz der Dominanz des erwarteten Siegers Primoz Roglic (Jumbo-Visma) reichlich Spannung. Doch zum (melo-)dramatischen Höhepunkt wurde ausgerechnet eine sportliche Antiklimax: Weniger als 30 Kilometer vorm Ziel der vorletzten Etappe gab ­Miguel Ángel López (Movistar) sang- und klanglos das Rennen auf, obwohl er weder gestürzt war noch anderweitig unter körperlichen Beschwerden litt.

Zwar hatte der 27jährige einen Moment zu lange gezögert, als eine Dreiviertelstunde zuvor Adam Yates (Ineos Grenadiers) angriff und neben Roglic und dem Zweitplazierten Enric Mas (ebenfalls Movistar) auch den Australier Jack Haig (Bahrain Victorious) mit sich zog, der López’ direkter Konkurrent um den dritten Podiumsplatz war. Dadurch entglitt dem Kolumbianer nun die Chance, seine Bestleistung von 2018 zu wiederholen, als er bei der Vuelta wie beim Giro d’Italia Dritter wurde. Trotzdem wäre ihm ein respektables Top-10-Ergebnis sicher gewesen, selbst wenn er im abschließenden Zeitfahren erneut seine notorische Schwäche in dieser Disziplin offenbart hätte.

Der Fahrer entschuldigte sich in den sozialen Medien für den Ausstieg und reichte als Erklärung bald nach: »Wir sind Menschen, keine Motoren – wir alle haben Motive und Gründe dafür, warum wir Dinge tun.« Das ist so richtig wie wolkig. Aber es bedeutet wohl keinen Widerspruch zu der Einschätzung, die zugleich aus der für interne Spannungen berüchtigten Mannschaft nach außen drangen: dass nämlich ­López dem immensen psychischen Druck einer dreiwöchigen Grand Tour nicht mehr standgehalten habe – nachdem er erst zwei Tage vorher die Königsetappe gewonnen hatte.

Um so bezeichnender scheint, wie befreit bei dieser Vuelta zwei andere Fahrer auftraten, die in vergangenen Jahren alles dem Ziel untergeordnet hatten, bei großen Landesrundfahrten mindestens das Podium zu erreichen. Nach einem Mannschaftswechsel zu DSM durfte Romain Bardet schon beim Giro das Gesamtklassement (in dem er schließlich Siebter wurde) als Nebensache betrachten und auf Etappenjagd gehen. Den in Italien noch knapp verpassten Tagessieg konnte der 30jährige Franzose, der nach seinem zweiten Gesamtplatz bei der Tour 2016 verfrüht zum künftigen Tourgewinner ausgerufen wurde, bei der Vuelta einfahren und nebenbei seinem australischen Mannschaftskollegen Michael Storer zum Gewinn des Bergtrikots verhelfen.

So ein Erfolg blieb Fabio Aru (Team Qhubeka Nexthash) zwar verwehrt, aber der 31jährige Italiener hatte sichtlich Spaß daran, bei der Spanien-Rundfahrt mehrfach in Ausreißergruppen zu gehen. Der Vuelta-Sieger und Giro-Zweiter von 2015 hatte in den letzten Jahren vor allem durch Rennaufgaben und -absagen von sich reden gemacht, nachdem eine Operation an der Hüftarterie offenbar nicht die Ursache eines drastischen Leistungseinbruchs beseitigt hatte. Vielleicht ist es kein Zufall, dass die Ankündigung, im besten Rennfahreralter seine Karriere mit dieser Vuelta zu beenden, ihn plötzlich beflügelte und immerhin bei Vorbereitungsrennen zweite Plätze erreichen ließ.

Bis zum Mai musste wohl auch der Toursieger von 2019 befürchten, dass ihm in seiner jungen Karriere nie wieder der Gewinn einer Grand Tour gelingen würde. Dann bewies der Gesamtsieg beim Giro, dass Egan Bernal seine zwischenzeitlich aufgetretenen Rückenbeschwerden endlich überwunden hatte. Allerdings zog sich der 24jährige bald darauf eine Coronainfektion zu, welche die Vorbereitung auf die Vuelta behinderte. Deshalb ist sein abschließender sechster Gesamtplatz nun wohl erwartungsgemäß. Der Kolumbianer bewies Kampfgeist, als er wiederholt in die Attacke ging, spektakulär war vor allem sein überraschender Angriff am vorletzten Berg der 17. Etappe.

Das lag nicht zuletzt daran, dass sich Roglic bei scheußlichem Regenwetter vor einer kniffligen Abfahrt aus der Reserve locken ließ. Zuvor war der Slowene zweimal bei diesem Rennen gestürzt – was der Frage nach seiner Nervenstärke neue Dringlichkeit verlieh, zumal Stürze ihn in diesem Jahr schon bei der Dauphiné-Rundfahrt und der Tour alle Chancen gekostet hatten. Um so beeindruckender war, wie sicher er nun, nachdem er sich dem Kontrahenten ohne Not angeschlossen hatte, den Berg hinunterraste, bevor er Bernal am Schlussanstieg zu den legendären Lagos de ­Covadonga abschüttelte und einen souveränen Etappensieg errang, der zugleich den Grundstein zu seinem dritten Vuelta-Gesamtsieg (vor Mas und Haig) in Folge legte.

Beim Abschlusszeitfahren am Sonntag errang Roglic schließlich seinen vierten Etappenerfolg. Ob er damit auch endgültig das Trauma überwunden hat, 2020 beim abschließenden Kampf gegen die Uhr den scheinbar sicheren Toursieg aus der Hand gegeben zu haben?