Minister für Zivilschutz in Athen ernannt

Athen. Der ehemalige EU-Kommissar Christos Stylianides übernimmt das nach den verheerenden Bränden in Griechenland neu gegründete Ministerium für die Klimakrise und den Zivilschutz. Dies teilte am Montag ein Regierungssprecher in Athen mit. Stylianides soll all jene Behörden und Institutionen vereinen und umstrukturieren, die in Griechenland für die Bekämpfung von Katastrophen wie Bränden, Erdbeben und Überschwemmungen zuständig sind. Bei den schweren Bränden in Griechenland in diesem Sommer war es zwischen den Behörden immer wieder zu Koordinierungsschwierigkeiten gekommen. (dpa/jW)