Deutscher Botschafter in China gestorben

Beijing. Der deutsche Botschafter in China, Jan Hecker, ist tot. Das teilte das Auswärtige Amt in Berlin am Montag morgen mit. Der 54jährige hatte den Posten erst im August übernommen. Die Umstände seines Todes waren zunächst unklar. Hecker war vor dem Antritt des wichtigen Postens in Beijing als außenpolitischer Berater von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) tätig gewesen. »Mit tiefer Trauer und Bestürzung haben wir von dem plötzlichen Tod des deutschen Botschafters in China, Prof. Dr. Jan Hecker, erfahren«, hieß es in der Mitteilung des Auswärtigen Amtes. In Beijing übernimmt sein Vertreter, der Gesandte Frank Rückert, vorläufig seine Aufgaben. (dpa/jW)