Neuseeland: Lockdown wird aufgehoben

Wellington. Neuseeland hebt den landesweiten Lockdown nach drei Wochen weitgehend wieder auf. Die Beschränkungen würden ab Mittwoch gelockert, sagte Ministerpräsidentin Jacinda Ardern am Montag. Lediglich in der Großstadt Auckland auf der Nordinsel, dem Zentrum des derzeitigen Coronaausbruchs, würden die Regeln zunächst weiter gelten. Die Regierung in dem Inselstaat hatte am 18. August nach der Entdeckung eines einzigen Coronafalls einen landesweiten Lockdown verhängt.(dpa/jW)