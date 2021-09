Südafrika: Zuma auf Bewährung frei

Johannesburg. Wegen seiner angeschlagenen Gesundheit kommt der frühere südafrikanische Präsident Jacob Zuma auf Bewährung aus der Haft frei. Der 79jährige war Anfang Juli wegen Missachtung der Justiz zu einer Haftstrafe von 15 Monaten verurteilt worden, was in Teilen des Landes tagelange Unruhen ausgelöst hatte. Die Justizvollzugsbehörde hatte die vorzeitige Freilassung auf Bewährung am Wochenende mit einem medizinischen Befund begründet, der ihr vorgelegt worden war. Zuma muss sich vor einer Untersuchungskommission wegen diverser Korruptionsvorwürfe während seiner Amtszeit (2009–2018) verantworten. (dpa/jW)