Kirchenstreit mit Barrikaden

Stevo Vasiljevic /REUTERS Die Proteste weiteten sich zu einem kleinen Aufstand aus: Zusammenstöße in Cetinje am Sonntag

Rauch ist am Wochenende in der montenegrinischen Stadt Cetinje aufgestiegen. Grund war die Inthronisierung des lokalen Metropoliten der serbisch-orthodoxen Kirche (SOK), Joanikije Micovic. Doch der Rauch war nicht zu seinen Ehren, sondern ein Zeichen der Ablehnung. Bereits am Samstag morgen hatten sich mehrere hundert Demonstrierende in der ehemaligen Hauptstadt versammelt, um gegen die Einsetzung des Geistlichen zu protestieren. Dafür errichteten sie Barrikaden mit quergestellten Fahrzeugen und zündeten Autoreifen an, um den Zugang in die Gemeinde zu blockieren. Zudem soll »Das ist nicht Serbien!« gerufen worden sein.

Aufgerufen hatten zu den sich zu einem kleinen Aufstand ausgeweiteten Protesten die oppositionelle Demokratische Partei der Sozialisten (DPS) von Präsident Milo Djukanovic sowie ihm nahestehende, sich patriotisch nennende Organisationen. Sie betrachten das kirchliche Ritual als einen von Belgrad ausgehenden Angriff auf die montenegrinische Souveränität. Ihr Ziel war, Micovic vom örtlichen Kloster fernzuhalten, dort wo bisher alle seine Vorgänger inthronisiert worden sind und auch sein Amtssitz ist.

Doch Micovic kam trotzdem, ebenso wie das Oberhaupt der SOK und andere religiöse und weltliche Würdenträger. Schwer bewacht und abgesichert von Spezialeinheiten der Polizei wurden sie per Hubschrauber ein- und wieder ausgeflogen. Unterdessen eskalierte die Lage in Cetinje zwischen Demonstranten und Einsatzkräften. Dutzende Menschen seien verletzt worden, berichteten regionale Medien. Mehrere Personen seien festgenommen worden, wie die Polizei mitteilte, darunter auch ein enger Berater Djukanovics. Der Präsident, der sich auch unters Volk mischte, hatte bereits im Vorfeld jede Verantwortung für eventuelle Gewalt der Regierung zugeschoben.

Der seit vergangenem Dezember amtierende Premierminister Zdravko Krivokapic sah dies erwartungsgemäß anders. Er sprach am Sonntag von einem versuchten terroristischen Akt der Opposition, jeder Angriff auf die Polizei sei einer gegen den Staat. Es sei klar, hinter allem stecke die DPS-Führung, die dafür mit kriminellen Banden kooperiere, unterstrich der sich zum serbisch-orthodoxen Glauben bekennende Krivokapic.

Von Belgrad aus lobte unterdessen Serbiens Präsident Aleksandar Vucic die montenegrinische Regierung dafür, die Inthronisierung trotz Bedenken und anfänglicher Verlautbarungen, diese zu verschieben, durchgesetzt und die Ordnung bewahrt zu haben. An Djukanovic persönlich gerichtet, ließ Vucic ausrichten, dieser könne Serbien nicht erobern, vielmehr wolle Belgrad »brüderliche und freundschaftliche Beziehungen« mit Podgorica.

Der am Wochenende erneut zutage getretene Konflikt geht zurück auf die staatliche Unabhängigkeit Montenegros 2006. Damals hatte Djukanovic das Ausscheiden des Landes aus der Bundesrepublik Jugoslawien forciert, um seine eigene Macht und die damit verbundene Kontrolle über weite Teile der Gesellschaft für seine kriminellen Geschäfte zu sichern. Der in Italien des Zigarettenschmuggels im großen Stil bezichtigte DPS-Chef hatte gezielt eine montenegrinische Identität konstruiert, denn nicht wenige Menschen in dem Adria­land verstehen sich als Serben.

In den vergangenen Jahren geriet immer wieder die SOK ins Visier, der vorgeworfen wird, als fünfte Kolonne Belgrads zu agieren. Staatlicherseits wurde deswegen eine eigenständige orthodoxe Kirche gefördert, 2019 folgte ein Gesetz zur Religionsfreiheit, das die Macht der SOK beschneiden sollte. Allerdings regte sich vielfältiger Protest dagegen, der nicht zuletzt im vergangenen Jahr dazu führte, dass sich die Opposition zusammenschloss und die seit Jahrzehnten regierende DPS abgewählt wurde. Doch geschlagen geben sich Djukanovic und die Seinen noch lange nicht, wie sie am Wochenende zeigten.