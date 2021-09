Moskau: Berlin agiert russlandfeindlich

Moskau. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, hat deutschen Politikern und Medien ein gezieltes Vorgehen gegen ihr Land vorgeworfen. »Ich würde sogar von einer Verschwörung deutscher Sicherheitsbeamter, Politiker und Medienunternehmen in bezug auf Russland sprechen«, schrieb Sacharowa am Montag im Netzwerk Telegram. Sie verwies unter anderem auf die Berichterstattung deutscher Medien über nicht genehmigte Demonstrationen in Russland und sprach von »Versuchen der Einflussnahme auf die inneren Angelegenheiten Russlands«. Einmal mehr beklagte Sacharowa auch Einschränkungen für Russlands Staatsmedium RT in Deutschland. Dort seien »alle Kräfte« auf die »Neutralisierung von RT« ausgerichtet, schrieb sie. RT plant schon länger ein deutschsprachiges TV-Programm, hat in der Bundesrepublik aber keine Rundfunkzulassung. (dpa/jW)