Sachsen-Anhalt: Parteimitglieder stimmen über Koalitionsvertrag ab

Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa Bei einer ersten Regionalkonferenz können CDU-Mitglieder über den Koalitionsvertrag des »schwarz-rot-gelben« Bündnisses abstimmen

Lutherstadt Wittenberg. Die CDU lässt, ähnlich wie die SPD, ihre Mitglieder in Sachsen-Anhalt aktuell schriftlich über den Koalitionsvertrag für die angestrebte »Deutschland-Koalition« aus CDU, SPD und FDP abstimmen. Bei einer für Montag abend angekündigten ersten Regionalkonferenz in Wittenberg sollten etwa 30 bis 40 Mitglieder über Fragen zur Koalition diskutieren. Zu der Konferenz hatten sich neben Ministerpräsident Reiner Haseloff auch CDU-Fraktionschef Siegfried Borgwardt und Landeschef Sven Schulze angekündigt. Für Anfang September sind weitere Regionalkonferenzen in Magdeburg und Sangerhausen geplant. Die rund 6.075 Mitglieder können bis zum 7. September abstimmen.

Die rund 3.340 Mitglieder der SPD können noch bis zu diesem Freitag abstimmen, ob ihre Partei in das »schwarz-rot-gelbe« Bündnis eintreten soll. SPD-Landeschef Andreas Schmidt hatte sich in der vergangenen Woche optimistisch gezeigt, eine Mehrheit der Mitglieder für die Koalition zu gewinnen. Das Ergebnis soll am kommenden Sonnabend, den 4. September, veröffentlicht werden. Die FDP wird am 10. September auf einem Parteitag über den Beitritt in die Koalition abstimmen. (dpa/jW)