»Wir können nicht nur auf Wahlen vertrauen«

Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa Hier entlang: Ein Schild weist den Weg zum Jobcenter in Erfurt (28.1.2021)

Das Bündnis »Aufrecht bestehen« fordert besseren Zugang für Erwerbslose zu Jobcentern und plant von diesem Montag an eine bundesweite Aktionswoche. Welche Probleme gibt es?

Zwar ist geregelt, dass auch während der Coronapandemie nach Terminabsprachen oder in speziellen Notlagen ein persönliches Gespräch in den Behörden möglich sein soll. In der Praxis klappt das aber kaum. In 30 Jahren Erwerbslosenberatung habe ich vielfach erfahren, dass in den Behörden immer wieder wichtige Unterlagen verlorengingen. Will man rechtssicher Unterlagen übergeben, muss das mit deren Eingangsstempel bestätigt sein. Per Einschreiben zu schicken dauert und ist teuer. Faxen ist keine Option, denn die Faxnummern der örtlichen Jobcenter ändern sich ständig. Die meisten Erwerbslosen sind in finanzieller Notlage, haben weder Zeit zu warten noch Geld.

Welche Folgen hat die mangelnde Erreichbarkeit?

Bei Neuanträgen wissen Erwerbslose oft nicht, wie die Fragen in den Formularen gemeint oder welche Voraussetzungen notwendig sind. Zugleich sind sie oft unter Druck, weil sie kein Geld haben. Gerade wenn Menschen sprachliche Probleme haben, klappt die Kommunikation nicht. Bei den Hotlines ist die Auskunft wenig erschöpfend, sie leiten meist an Sachbearbeiter weiter. Die lassen dann aber bei zwei Rückrufversuchen meist nur kurz klingeln. Betroffene müssen quasi allzeit bereit sein.

Wenn es heißt, in Notfällen sei persönliche Ansprache möglich, stimmt das nur bedingt: Selbst ein dazu nicht berechtigter Sicherheitsdienst wies dann schon Leute ab. Erst auf Intervention unserer Beratungsstelle hin beschäftigten sich Sachbearbeiter damit. Wir meinen, trotz Corona müssen Termine vergeben werden. Mit Personal hinter Plexiglasscheiben, Belüftung, Abstand und dem Tragen von Masken sollte das möglich sein.

Ist die zunehmende Digitalisierung in der Kommunikation mit Jobcentern ein Problem?

Grundsätzlich ist dagegen nichts zu sagen. Aber bei den Erwerbslosen gibt es Menschen, die nicht die erforderlichen Endgeräte haben, um Anträge auszufüllen. Smartphones sind bisweilen wegen Schulden gesperrt. Ältere Menschen sind teilweise verunsichert im Umgang damit. Viele wollen wegen der Datenschutzprobleme keine Apps nutzen.

Die Bundesregierung antwortete auf eine Anfrage der Fraktion Die Linke, es gebe kaum Wartezeiten in der Hotline, für Künstlerinnen, Künstler und Soloselbstständige sei eigens eine eingerichtet, Notfallschalter könnten auch ohne Termin Anliegen entgegennehmen.

Ich kann nicht nachvollziehen, dass die Bundesregierung mehr als zwei Monate brauchte, um diese Anfrage mitten in der Sommerpause am grünen Tisch mit rhetorischen Floskeln zu beantworten. Meiner Ansicht nach ist das unverantwortlich gegenüber Menschen, denen vielleicht schon der Strom abgestellt wurde oder die ihre Miete nicht mehr zahlen können.

Setzen Sie auf die Bundestagswahl, damit sich an der Lage von Erwerbslosen etwas ändert?

Wir fordern bei unseren Aktionstagen ein besseres Leben für alle, wünschen uns eine neue Politik und setzen auf andere politische Mehrheiten.

Etwa SPD und Bündnis 90/Die Grünen, unter deren Regierung der Sozialabbau und Hartz IV überhaupt erst beschlossen wurde?

Ich kann mich erinnern, wie SPD und Grüne einst vor der damaligen Bundestagswahl sagten, man schließe aus, die Arbeitslosenhilfe abzuschaffen. Danach war plötzlich alles anders. Wir können nicht nur auf Wahlen vertrauen. Deshalb planen wir bundesweit dezentrale Aktionen, zum Beispiel Infostände vor Jobcentern oder kreative Proteste.

Erwerbslose sind aufgrund der geschilderten Umstände wohl eher schlecht für Proteste zu mobilisieren. Wie ließe sich das ändern?

Vielen machen Arbeitslosigkeit und Armut Stress. Alleinstehende sind durch Corona noch isolierter als zuvor. Wir sind jetzt aber in der Offensive, mit Jobcenter-Leitungen und kommunalen Sozialausschüssen in den Städten und Gemeinden ins Gespräch zu kommen. Es lohnt sich, gemeinsam Druck zu machen.