Nach nur einem Jahr

Ein autoritärer Einzelgänger tritt ab: Japans Premier Suga am vergangenen Freitag in Tokio

Sogar die Aktionäre freuten sich, als Suga am Freitag um die Mittagszeit erklärte, er strebe keine Wiederwahl als Parteivorsitzender der japanischen Liberaldemokraten (LDP) am 29. September an, was faktisch seinen Rücktritt als Premierminister nach nur einjähriger Amtszeit bedeutet. Der Nikkei-Index antwortete auf die Ankündigung mit einem Kurssprung bis Handelsschluss von über zwei Prozent.

Und auch viele im Land atmeten nach der Pressekonferenz auf. Wenige der 20 Ministerpräsidenten, die Japan seit 1980 regierten, waren so unbeliebt wie Suga, der das Amt erst Ende August 2020 von Shinzo Abe übernommen hatte. Suga wird vor allem als Premier in Erinnerung bleiben, der die Coronakrise nicht in den Griff bekam. Wichtige Impulse in der Politik konnte er nicht setzen. Was ihn antrieb, war sein absoluter »Wille zur Macht«, dem er alles unterordnete. Bis zuletzt klammerte er sich an sein Amt und versuchte, durch eine Umbildung von Kabinett und Parteikader seine Chancen bei der Wahl zum Parteichef doch noch zu verbessern.

Lange Zeit schien es, als werde sich Suga – der selber über keine Machtbasis in der LDP verfügt – trotz aller Widrigkeiten durchsetzen können, da er sich die Unterstützung der Parteibosse gesichert hatte. Insbesondere Generalsekretär Toshihiro Nikai und Abe standen lange hinter ihm. Letzterer hoffte, bei einer längeren Amtszeit seines Nachfolgers dem Griff der Staatsanwaltschaft, die ihn wegen verschiedener Skandale um Stimmenkauf und Korruption belangen will, zu entkommen. Doch schließlich musste sich Suga dem Druck aus der Partei beugen. Den Todesstoß versetzten ihm wohl Umfragen, die der LDP größere Sitzverluste bei den im Herbst stattfindenden Unterhauswahlen prognostizierten.

Suga war als Regierungschef ein Einzelgänger und autoritärer Politiker, der sich mit Jasagern umgab. Wie schon Abe stellte er sein Büro als ultimatives Zentrum der Macht auf und drohte Spitzenbeamten mit Versetzung, falls sie sich nicht unterordneten. Das führte seit längerem auch zu einer verschlechterten Zusammenarbeit von Politik und Bürokratie, wichtige Entscheidungen und deren Umsetzung wurden verschleppt.

Auch hierin sehen Beobachter einen Grund dafür, dass sich die japanische Wirtschaft nur langsam von der Coronakrise erholt. Das Bruttoinlandsprodukt wuchs im zweiten Quartal 2021 aufs Jahr gerechnet nur um 1,3 Prozent – deutlich weniger als in den USA (6,5 Prozent) und China (7,9 Prozent). Zwar versprach Suga, Japan auf den Gebieten Digitalisierung, Klimaschutz und »umweltfreundliches Wachstum« voranzubringen. Den Zielvorgaben, wie etwa dem Erreichen von Klimaneutralität bis 2050, stehen jedoch nur wenige Erfolge gegenüber. Viel Kritik von den bürgerlichen Medien, die während der Amtszeit von Abe auf Linie gebracht worden waren, hatte Suga indes nicht zu befürchten.

In der LDP geht es nun darum, mit Hilfe eines neuen Parteichefs den Flurschaden bei den Unterhauswahlen im Herbst möglichst gering zu halten. Dafür scheint besonders ein Generationenwechsel an der Spitze der Partei notwendig: Nikai ist 82 Jahre alt, Vizepremier Taro Aso 80, Suga 72 und Abe 66. Gut möglich, dass es zu einem Zweikampf zwischen den beiden ehemaligen Außenministern Fumio ­Kishida (64) und Taro Kono (58) kommt. Der eher farblos wirkende Kishida scheint dabei auf die Unterstützung einiger wichtiger LDP-Politiker zählen zu können. Kono, ein arrogant wirkender Neoliberaler, ist bei jüngeren Parlamentariern und Teilen der japanischen Bevölkerung beliebt. Bedeckt hält sich bisher noch der ehemalige LDP-Generalsekretär und Abe-Kritiker Shigeru Ishiba. Auch die Ultrakonservative Sanae Takaichi, die von Abe unterstützt wird, rechnet sich Chancen auf die Nachfolge Sugas aus.

Eine grundlegend andere Politik ist von den möglichen Nachfolgern jedoch nicht zu erwarten. Dafür befindet sich die LDP zu sehr im Griff sogenannter Erbpolitiker, die als Nachkommen einflussreicher Dynastien in ihre Ämter gekommen sind. Auch Kishida, Kono und Ishiba entstammen einflussreichen Politikerfamilien.