Billiglohnland Thüringen

Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa Der Einsatz des Ministerpräsidenten für bessere Arbeitsbedingungen ist noch »ausbaufähig« (Besuch in einer Schokoladenfabrik in Oldisleben, 12.4.2018)

Tarifverträge machen einen Unterschied. Je nach Branche verdienen die Beschäftigten bis zu 50 Prozent mehr. Die Differenz kann bis zu 1.200 Euro brutto im Monat ausmachen.

Die Bundestagsabgeordnete Beate Müller-Gemmeke (Bündnis 90/ Die Grünen) hat die Zahlen bei der Bundesregierung abgefragt. Es sei dramatisch, dass nur noch die Hälfte der Beschäftigten zu tariflichen Bedingungen arbeite, berichtete dpa am Sonntag. Die Regierungsparteien hätten diese Situation ignoriert. »Gerade in Branchen wie dem Einzelhandel, in denen sich Unternehmen der Tarifbindung entziehen, brauchen wir erleichterte Regeln, damit Tarifverträge einfacher allgemeinverbindlich erklärt werden können und für alle in der Branche gelten«, forderte sie.

Großer Handlungsbedarf

Ähnliche Forderungen erhebt auch die Hans-Böckler-Stiftung. Am Freitag stellte sie eine Studie vor, in der sie die Bedeutung des Tarifsystems am Beispiel Thüringens untersuchte. Gerade einmal 44 Prozent der Beschäftigten im Freistaat kommen in den Genuss eines Tarifvertrages. Lediglich Sachsen schneidet noch schlechter ab.

Das liege aber weniger an einer Tarifflucht, hob der Politikwissenschaftler und Studienautor Thorsten Schulten hervor. Viele Unternehmen in Thüringen wendeten vielmehr erst gar keine Tarifverträge an. Nur in acht Prozent der Unternehmen, die nach 2010 im Freistaat entstanden, habe 2019 ein Tarifvertrag gegolten. In Firmen dagegen, die vor 1990 gegründet wurden, sei das in 40 Prozent der Fälle so gewesen.

Auch die Landesregierung von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) sieht hier Handlungsbedarf. Auf jW-Anfrage erklärte Frank Schenker, Referatsleiter im Thüringer Arbeitsministerium, die Tarifbindung sei noch »ausbaufähig«. Eine repräsentative Umfrage des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) bei Thüringer Betrieben habe ergeben, dass 19 Prozent von ihnen einen Tarifvertrag anwenden. Die Quote liege in Ostdeutschland im Schnitt bei 18 Prozent und in Westdeutschland bei 28 Prozent.

Im Rahmen seiner Möglichkeiten setze sich der Freistaat für eine höhere Tarifbindung ein. Sie werde von der Landesregierung »auch entsprechend in Gesprächsrunden mit Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften« thematisiert, so Schenker. »Ferner wurde im Vergabegesetz des Landes Ende 2019 ein vergabespezifischer Mindestlohn eingeführt, der derzeit bei 11,72 Euro und damit über dem allgemeinen Mindestlohn liegt.« Man setze bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen auch stärker auf die Tariftreue.

Diese Initiativen werden auch in der Studie der Hans-Böckler-Stiftung lobend hervorgehoben; man sieht allerdings noch immer großen Handlungsbedarf. So bereite die Tariftreueregelung bei der Umsetzung noch einige Schwierigkeiten, weshalb sie in der Praxis nur wenig wirksam sei. Außerdem sei sie nur für Vergaben des Landes verbindlich. Zwei Drittel der öffentlichen Aufträge im Freistaat werden auf der kommunalen Ebene vergeben – und für die gebe es »nach wie vor keine verbindliche Regelung«.

Gewerkschaften stärken

Den stärksten Hebel für die Stärkung der Tarifbindung sehen die Studienautoren in einer Stärkung der Tarifverbände. Einerseits müsse die Organisationsmacht der Gewerkschaften ausgebaut werden. Andererseits dürften die Verbände der Kapitalseite nicht zulassen, dass sich Unternehmen aus der Tarifbindung stehlen. Der Vorsitzende des DGB Hessen-Thüringen, Michael Rudolph, appellierte deshalb an die Landes- und Bundespolitik, dass zumindest das Verbot von Mitgliedschaften ohne Tarifbindung in Unternehmerverbänden geprüft werden solle.

Zudem müsse die Bundespolitik dafür sorgen, dass Tarifverträge in Zukunft leichter für allgemeinverbindlich erklärt werden könnten. Dabei dürften die Unternehmer kein Vetorecht mehr haben, sagte Rudolph. Im Thüringer Landtag dürfe die Diskussion zur Reform des Vergabegesetzes nicht dazu führen, dass die bestehenden Regelungen des Gesetzes verwässert würden. Statt dessen müsse das Gesetz so verändert werden, dass es zukünftig auch für die Kommunen verpflichtend sei, Aufträge nur an solche Unternehmen zu vergeben, bei denen Tarifverträge angewendet werden.