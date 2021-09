Prozess zu Angriff auf Journalisten beginnt

Mühlhausen. Nachdem zwei Journalisten im thüringischen Eichsfeld bei einer Recherche vor mehr als drei Jahren attackiert und schwer verletzt wurden, beginnt am Dienstag vor dem Landgericht Mühlhausen der Prozess gegen die mutmaßlichen Täter. Die Attackierten hatten im April 2018 in Fretterode nahe dem Grundstück von NPD-Bundesvize Thorsten Heise für ihre Recherche fotografiert. Dabei wurden sie angegriffen; bei der Flucht mit ihrem Pkw sollen die beschuldigten Neonazis sie eingeholt und einen der Journalisten mit einem Schraubenschlüssel schwer am Kopf verletzt haben. Sein Kollege erlitt eine Stichwunde am Oberschenkel. Dass der Prozessbeginn mehrfach verschoben werden musste, liegt nach Angaben des Landgerichts an der Coronapandemie. (dpa/jW)