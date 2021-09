Sahra Wagenknecht bleibt Linke-Mitglied

Düsseldorf. Die Linke-Abgeordnete und nordrhein-westfälische Spitzenkandidatin ihrer Partei bei der Bundestagswahl, Sahra Wagenknecht, wird nicht aus ihrer Partei ausgeschlossen. Die Landesschiedskommission lehnte beide vorliegenden Anträge auf Parteiausschluss einstimmig ab. Das teilte Die Linke NRW am Sonntag mit. Wagenknecht war zuletzt mit ihrem Buch »Die Selbstgerechten« in den eigenen Reihen in die Kritik geraten (siehe jW vom 12.4.). Mehrere Mitglieder hatten daraufhin im Juni ein Ausschlussverfahren beantragt.(dpa/jW)