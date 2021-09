Proteste in Montenegro gegen neues Kirchenoberhaupt

Cetinje. Die Polizei in Montenegro hat am Sonntag eine Straßenblockade am wichtigsten Zufahrtsweg in die Hauptstadt Cetinje gewaltsam geräumt. Die Beamten setzten unter anderen Tränengas ein, wie ein dpa-Reporter vor Ort beobachtete. Die Demonstranten steckten Autoreifen in Brand, leisteten aber ansonsten keine Gegenwehr. Hunderte wollten mit der Blockade eine für Sonntag geplante Amtseinführung des neuen Oberhaupts der serbisch-orthodoxen Kirche in Montenegro, des Metropoliten Joanikije, im Kloster von Cetinje verhindern. (dpa/jW)