Dialog: Venezuelas Regierung optimistisch

Mexiko-Stadt. Die Regierung Venezuelas hat erste Verhandlungserfolge bei den in Mexiko stattfindenden Gesprächen mit der rechten Opposition verkündet. »Wir haben vor allem an Teilabkommen gearbeitet, die meist das Schicksal des venezolanischen Volkes betreffen«, sagte der Unterhändler der Regierung, Jorge Rodríguez, am Sonnabend in Mexiko-Stadt. Der Chefunterhändler der Opposition, Gerardo Blyde, hatte zuvor ebenfalls Hoffnung auf »baldige Vereinbarungen« geäußert. »Bislang ist noch nichts beschlossen«, hieß es allerdings aus Oppositionskreisen. Die Gespräche zwischen der Regierung von Präsident Nicolás Maduro und dem rechten Teil der Opposition folgen einer Agenda mit sieben Punkten, darunter eine Lockerung der Sanktionen, politische Rechte und Wahlgarantien. Mexiko fungiert als Gastgeber des Dialogs, Norwegen tritt als Vermittler auf. (AFP/jW)