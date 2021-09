Welcome to the Jungle

Stefan Boness/Ipon

Das Wochenende ist eingeläutet, und bis weit in die kommende Woche hinein prophezeien die Meteorologen spätsommerliches Wetter. Die Sonne lässt sich also blicken, und das ist die beste Voraussetzung, um auf Fotosafari zu gehen. Das hat erst mal nichts mit wilden Tieren zu tun, sondern mit der Erkundung der Umgebung – sei es der Großstadtdschungel oder die einsam und verlassen daliegende Landschaft. Zu entdecken gibt es jede Menge, Fotobeute ist garantiert. Bevor es losgeht, bitte beachten: nur das Nötigste mitnehmen! Das sperrige Stativ oder die große Blitzanlage sind verzichtbar. Wichtiger ist eine Kamera mit stabilem Gehäuse, möglichst aus Metall, und ein Objektiv, das auch mal am Baum anschrammen kann, ohne gleich in tausend Teile zu zerfallen. Nichts falsch machen kann man mit einem Zoomobjektiv von 28 bis 100 Millimeter oder auch einer festen Brennweite. Und schon kann’s losgehen. In Wünsdorf bei Berlin lässt sich beispielsweise die »Verbotene Stadt« entdecken. Hier gibt es sogar geführte Touren oder den historischen Rundweg von elf Kilometern. Wo genau die hier abgebildeten Reste des Denkmals von Sowjetsoldaten – die perfekt in die Rubrik »Orte mit Geschichte« des jW-Fotowettbewerbs passen – zu finden sind, wird nicht verraten. Das sollte man schon selbst erkunden. (jW)