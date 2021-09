Schnecken, Harfen, Roboter

imago images / tagesspiegel Veranstalten das Festival für selbstgebaute Musikinstrumente: Hajo Toppius (l. mit Rohrfaggot) und Dariya Kryshen (mit Harkenbass)

Was einst im Rahmen der Moabiter Musiktage begann, ist nun an wechselnden Orten längst zu einer Institution für kreativen Klangaustausch geworden: das Festival für selbstgebaute Musik. Es steht für generationsübergreifendes Beisammensein, bei dem vor allem das Mitmachen entscheidend ist. Also Klanginstallationen zum Anfassen und fachkundige Anregungen, mittels Kronkorken und wiederverwertbarer Materialien ein Instrumentarium zu basteln, das weit über die mit Reis gefüllte Gerstenkaffeebüchse hinausreicht. So werden auf der Plattform selbstgebautemusik.de ganzjährig Bausätze für die Lochschlauchtrompete oder fürs Teleskoprohrfagott feilgeboten. Wie toll es sich mit dergleichen Eigenkreationen performen lässt, zeigt in diesem Jahr wieder das Ensemble Atonor, das einst im Rahmen einer Schüler-AG unter Anleitung des Leipziger Komponisten Erwin Stache gegründet wurde und nun von dessen Sohn Benjamin weitergeführt wird. Und der für sein Spielzeugroboterorchester bekannte Moritz Simon Geist wird nicht nur über die selbstgelöteten Musikerzeuger referieren, sondern lädt vor allem die kleinen Besucher dazu ein, bei seiner Installation mächtig mitzumischen. Ebenfalls Stammgäste beim Festival sind Hans Unstern und Simon Bauer, die für das dritte Unstern-Album »Diven« in mehrjähriger Arbeit einen ganzen Harfenpark geschaffen haben und das abendliche Finale bestreiten. Bis dahin kann die Klangwelt mikrophonierter Pflanzen und Backsteine entdeckt oder in Peter Ablingers historischer Schneckenhausinstallation von 1994 Ruhe getankt werden.