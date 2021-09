Impfung: Verdi gegen Auskunftspflicht

Wolfgang Kumm/dpa Ampulle mit dem Coronaimpfstoff »Janssen« von Johnson & Johnson

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) hält die Pläne der Bundesregierung für eine Auskunftspflicht über eine Coronaimpfung oder eine überstandene Coviderkrankung für zu weitgehend:

»Mit dem aktuellen Kompromiss sind die schlimmsten Überwachungsphantasien von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und den Arbeitgeberverbänden für weite Teile der Arbeitswelt zwar abgewendet worden, die vorgesehenen Pläne für Beschäftigten in Kitas, Schulen und anderen sozialen Berufen stellen jedoch einen Eingriff in die Persönlichkeitsrechte dar«, sagte der Verdi-Vorsitzende Frank Werneke am Freitag: »Verdi fordert, den Gesetzentwurf entsprechend zu ändern. (…) Es ist nicht einzusehen, weshalb gerade die Beschäftigten mit einer besonders hohen Impfquote in ihren Persönlichkeitsrechten eingeschränkt werden sollen«, kritisierte Werneke: »Die wirklich entscheidenden Faktoren im Kampf gegen die Pandemie in Bildungseinrichtungen sind Luftfilter, gute Hygienekonzepte und ausreichend Personal.«

Am 8. September 2021 beginnt vor dem Oberlandesgericht Dresden der Prozess gegen Lina E. und drei weitere Antifaschisten. Dazu teilte der Bundesvorstand der Roten Hilfe am Freitag mit:

Angeklagt sind die vier Aktivist*innen nach Paragraph 129 – das Engagement gegen Naziumtriebe wird damit staatlicherseits zur »kriminellen Vereinigung« erklärt und Antifaschismus pauschal diffamiert und kriminalisiert. Bereits mit der medial inszenierten Verhaftung von Lina im November 2020, durch gezielte Hetze und die Weitergabe von internen Ermittlungsergebnissen an die Presse machten die Repressionsorgane klar, dass sie ein Paradebeispiel politischer Justiz durchexerzieren wollen. Um die Bedeutung des Verfahrens aufzublähen, führten sie die Konstruktion der »Vereinigung an der Schwelle zum Terrorismus« ein. Dadurch konnte die Bundesanwaltschaft, die normalerweise nur bei Ermittlungen gegen »terroristische Vereinigungen« nach Parapragh 129 a tätig wird, die Leitung an sich ziehen.

Mit diesem Gerichtsspektakel will der sächsische Repressionsapparat zudem seine früheren Schlappen übertünchen: In den vergangenen zehn Jahren versuchte das Landeskriminalamt mehrfach, linke Strukturen im Freistaat mit Ermittlungen nach Paragraph 129 nicht nur zu durchleuchten, sondern letztlich zu zerschlagen. Immerhin konnten sie die Bewegung nicht dauerhaft schädigen, die Ermittlungen verliefen im Sande, und die Behörden mussten mehrfach kleinlaut zurückrudern, doch Hunderte Aktivist*innen waren von Hausdurchsuchungen und anderen schweren Repressionsmaßnahmen betroffen; die Zahl der staatlicherseits Überwachten geht in die Hunderttausende, denn allein nach der erfolgreichen Blockade des Naziaufmarschs 2011 in Dresden wurden Daten von rund einer halben Million Menschen erfasst. (…)

»Vor Gericht stehen nicht nur vier Antifaschist*innen – die Bundesanwaltschaft will die gesamte antifaschistischen Bewegung anklagen«, kommentierte Anja Sommerfeld vom Bundesvorstand der Roten Hilfe e. V. den Prozessauftakt. »Es geht um eine medial inszenierte Abrechnung mit engagierter linker Politik. Um so wichtiger ist es, den Prozess kritisch zu beobachten und sich an den Solidaritätsaktionen zu beteiligen. Denn wir lassen die Angeklagten nicht allein: Betroffen sind einzelne, doch gemeint sind wir alle!«