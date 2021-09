»Kollateralschäden« in Kabul

imago images/SNA/STRINGER Zehn tote Zivilisten nach US-Drohnenangriff in Kabul: Washington ist sich keiner Schuld bewusst (30.8.2021)

Waren unter den etwa 170 zivilen Todesopfern des Bombenanschlags am Kabuler Flughafen am 26. August viele, die »in Panik« von US-Soldaten erschossen wurden? Dieser Eindruck ergibt sich aus Darstellungen, die vor wenigen Tagen unter anderem von der chinesischen Presseagentur Xinhua und der iranischen Agentur Fars verbreitet wurden.

Die Berichte gehen größtenteils auf den britischen Journalisten Secunder Kermani zurück, der als BBC-Korrespondent in Afghanistan und Pakistan arbeitet. Er hatte am vergangenen Sonnabend, also zwei Tage nach dem Anschlag, mehrere Tweets zu den Ereignissen abgesetzt. Darunter war ein Video, das Gespräche enthielt, die Kermani mit Zeugen am Flughafen sowie mit Verletzten und Krankenhauspersonal geführt hatte.

Mehrere Augenzeugen erzählten demnach, dass es nach der Explosion heftiges Gewehrfeuer gegeben habe. Einer berichtete, dass in diesem Abschnitt nur US-Soldaten gewesen seien. Die Schüsse seien von Wachtürmen und Brücken abgegeben worden. Das Video zeigt einen afghanischen Krankenhausmitarbeiter, der von US-amerikanischer Munition berichtet, die Verletzten aus den Wunden operiert worden sei. Die Schusskanäle seien von oben nach unten verlaufen. Vor-Ort-Recherchen des australischen Fotojournalisten Andrew Quilty bestätigen die Berichte von Kermani.

Von seiten der US-Streitkräfte gibt es zu den Vorwürfen bisher weder klare Aussagen noch Untersuchungsergebnisse. Am Sonnabend fand eine Pressekonferenz mit Pentagon-Sprecher John Kirby statt. Ein Journalist erwähnte Bilder und Berichte, wonach einige afghanische Zivilisten durch Schüsse der an diesem Eingang postierten Marines getötet worden seien. Er wollte wissen, ob die USA inzwischen Erkenntnisse zu diesen Berichten hätten. »Das können wir nicht bestätigen und wir sind gewiss auch nicht in der Lage, es zu bestreiten«, sagte Kirby. »Wir untersuchen es, und sobald wir mehr Informationen über diesen Zwischenfall haben, die wir Ihnen verlässlich mitteilen können, werden wir das tun.« Das war anscheinend bislang das letzte Wort zur Sache.

Bei einem weiteren »Zwischenfall« waren am vorigen Sonntag in Kabul mindestens zehn Mitglieder einer Familie getötet worden. Unter den Opfern sind sieben Kinder. Ursache war nach offizieller Darstellung, dass ein Auto, von dem angeblich eine »unmittelbare Gefahr« für den Flughafen hätte ausgehen können, durch Drohnenbeschuss zerstört wurde. Dabei seien große Mengen Sprengstoff, die sich in dem Fahrzeug befunden hätten, explodiert, wodurch schwere Schäden am Wohnhaus der Familie entstanden seien. Die für den Verantwortlichen der Operation vergleichsweise günstige Interpretation wäre, dass er keine Bedenken hatte, ein Auto, in dem Sprengstoff zumindest vermutet wurde, in einem Wohngebiet der Hauptstadt in die Luft zu jagen.

Verwandte der Familie und Überlebende legen einen weit schlimmeren Verdacht nahe: Das Auto der Familie und das Wohnhaus seien durch mindestens zwei verschiedene Raketen zerstört worden. Es habe sich um einen »entsetzlichen Irrtum« gehandelt. Mehrere Familienmitglieder hätten für US-Streitkräfte gearbeitet und seien im Besitz von Visa für die USA gewesen. Generalstabschef Mark Milley sagte dazu am Mittwoch während einer Pressekonferenz: »Wir hatten sehr gute Informationen, dass ISIS-K an einer bestimmten Stelle einen spezifischen Fahrzeugtyp präparierte.« Daraufhin habe man diese Stelle mit verschiedenen Methoden überwacht. Alle üblichen Kriterien für ein militärisches Eingreifen seien erfüllt gewesen. Glaubwürdig scheint diese Darstellung aber nicht, angesichts der Tatsache, dass bei dem Angriff zehn Unbeteiligte getötet wurden.