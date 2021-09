Palästinenser an Gaza-Grenze erschossen

Gaza. Bei neuen Konfrontationen mit israelischen Soldaten an der Grenze zum Gazastreifen sind nach Angaben von Sanitätern ein Palästinenser getötet und 15 weitere verletzt worden. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza starb am Donnerstag abend ein 26jähriger an Schussverletzungen. Unter den Verletzten seien auch fünf Kinder. Die israelische Armee teilte am Freitag mit, am Vorabend hätten sich mehr als 1.000 Menschen zu Demonstrationen an der Gaza-Grenze versammelt. Die Soldaten hätten bei der Bekämpfung der »Unruhen« auch scharfe Munition eingesetzt. (dpa/jW)