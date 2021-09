Verletzte nach Angriff in Neuseeland

Wellington. Bei einem mutmaßlich islamistisch motivierten Anschlag in Neuseeland sind sechs Menschen verletzt worden. Der Angreifer attackierte am Freitag in einem Supermarkt in einem Vorort von Auckland wahllos Menschen mit einem Messer, wie die Polizei mitteilte. Beamte erschossen den Mann. Premierministerin Jacinda Ardern sprach von einem »Terroranschlag«. Demnach war der Angreifer von der Ideologie der Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« beeinflusst. Laut Ardern schwebten drei der sechs Verletzten in Lebensgefahr. (AFP/jW)