44 Tote nach Sturzfluten bei New York

New York. Bei den verheerenden Sturzfluten in New York und Umgebung sind nach neuen Behördenangaben mindestens 44 Menschen ums Leben gekommen. Allein aus dem Bundesstaat New Jersey meldeten die Behörden 23 Tote, in New York City starben mindestens 13 Menschen. Die durch Ausläufer des Hurrikans »Ida« verursachten Überschwemmungen legten den Flugverkehr in New York lahm und sorgten zwischenzeitlich für Stromausfälle in mehr als einer Million Haushalten. Die Ausläufer des Hurrikans hatten die Region rund um die US-Metropole New York in der Nacht zum Donnerstag schwer getroffen. (AFP/jW)