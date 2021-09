Zahl der Kurzarbeiter weiter gesunken

Berlin. Die Zahl der Kurzarbeiter in Deutschland ist im August einer Umfrage zufolge erstmals seit Beginn der Coronakrise unter die Millionenmarke gesunken. Sie ging von 1,06 Millionen im Vormonat auf 688.000 zurück, wie das Münchner Ifo-Institut am Freitag auf Grundlage seiner Konjunkturumfrage schätzte. Demnach waren noch zwei Prozent der abhängig Beschäftigten in Kurzarbeit. Im Juli waren es noch 3,2 Prozent gewesen. (Reuters/jW)