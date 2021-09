Die relative Belastung

Fabrizio Bensch /REUTERS »Ein Elektroauto ist für Geringverdiener schwer bis gar nicht finanzierbar«

So schwer der Abschied von den geliebten Verbrennungsmotoren im Autoland auch immer fallen möge, die Härten würden sozial ausgeglichen – das ist derzeit landauf, landab ein Leitmotiv im Wahlkampf der drei Kandidaten mit Aussichten aufs Kanzleramt. Tatsächlich ist schon längst das Gegenteil der Fall. Man muss nur mal das Kleingedruckte nachrechnen und hat es schwarz auf weiß bzw. bunte Diagramme wie in der Studie »Sozialverträgliche Kompensation der CO2-Bepreisung im Verkehr«, die am Mittwoch in Berlin vorgestellt wurde. Auch Klimapolitik ist unter den hiesigen Verhältnissen Klassenkampf von oben. So lassen sich die Ergebnisse des wissenschaftlichen Gutachtens zusammenfassen, das von der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) in Auftrag gegeben wurde.

Pustekuchen

Als die Bundesregierung zu Beginn des Jahres mit dem Brennstoffemissionshandelsgesetz einen expliziten CO2-Preis auf Kraftstoffe einführte, galt ihre Sorge nicht zuletzt dem Zorn von Leuten, die in ihren Schuppen auf dem Land an altersschwachen Pkws rumschrauben, um den Discounter oder den Arzt erreichen zu können, weil ein Bus selten fährt (wenn überhaupt). Damit da niemand zur Gelbweste greife, setzte die Regierung auf allmähliche Gewöhnung in kleinen Schritten. Der an der Tanke fällige CO2-Aufschlag ist zunächst noch recht niedrig, wird aber bis 2026 kontinuierlich erhöht und danach am freien Markt ausgehandelt werden, also womöglich durch die Decke gehen. Zum anderen wurde besonders dem weniger privilegierten Wahlvolk versichert, Zusatzkosten würden durch »Entlastungsmaßnahmen« ausgeglichen.

Pustekuchen, besagt die Studie des VZBV: »Im Jahr 2021 werden im Durchschnitt lediglich 23 Prozent der Belastung kompensiert. In den einkommensstärksten 30 Prozent (der privaten Haushalte) werden über 30 Prozent kompensiert; in der gesamten unteren Einkommenshälfte liegt der Wert zwischen zehn Prozent und 17 Prozent.«

Weil die Reichen deutlich mehr Kraftstoff verbrauchen, zahlen sie zwar auch mehr drauf. Im obersten Einkommenszehntel sind es laut Studie in diesem Jahr 44 Euro pro Person, im untersten elf. Berücksichtigt man aber die Einkünfte, sieht die Sache ganz anders aus: Während die einen Mehrkosten aus der Portokasse bezahlen, müssen die anderen bald jeden Cent dreimal umdrehen. »Aufgrund der Einkommenshöhe ist die relative Belastung einkommensstarker Haushalte am geringsten. Am stärksten belastet sind die unteren und mittleren Einkommensgruppen (insbesondere die Dezile 2 und 3 mit 0,17 Prozent des Nettoeinkommens)«.

Arbeitswege

Wie ist es nun mit den Entlastungsmaßnahmen? Drei sind in diesem Zusammenhang relevant: die Erhöhung der Entfernungspauschale, die sich bei der Steuer auswirkt, die Einführung einer Mobilitätsprämie für Fernpendler und die Senkung der EEG-Umlage. Die Ersparnis durch erstere fällt um so höher aus, je höher das Einkommen ist. »Von der jetzigen Entfernungspauschale profitieren in ihrer aktuellen Ausgestaltung vor allem gutverdienende Haushalte, da sie tendenziell längere Arbeitswege haben, häufiger pendeln, eher in suburbanen Räumen wohnen, höhere Werbungskosten aufweisen und einen höheren Steuersatz haben«, heißt es in der Studie. »Fast 40 Prozent der Subvention entfallen auf die einkommensstärksten 20 Prozent der Bevölkerung (fünftes Quintil, durchschnittlich 283 Euro pro Kopf), während es bei den untersten 20 Prozent nur rund fünf Prozent sind (38 Euro pro Kopf)«.

Die große Mehrheit der Pendler kann übrigens weder auf diese Pauschale noch auf die Mobilitätsprämie hoffen, weil ihr Arbeitsweg kürzer als 21 Kilometer ist. Und überhaupt machen Arbeitswege nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums von 2020 nicht einmal die Hälfte der gefahrenen Kilometer aus – eingangs erwähnte Landpartien zu Aldi oder zum Arzt bleiben Privatvergnügen. Und schließlich hat, wer nicht auf einer Lohnliste steht (Erwerbslose, Rentner, Studierende), ohnehin keinen Anspruch auf Entlastung, wie stark betroffen er von steigenden Spritkosten auch immer sein mag.

Keine Reaktion

Was wird den Leuten, die auf ihre Schrottkarren angewiesen sind, nun angesichts stetig steigender Benzinpreise empfohlen? Der Kauf eines Elektroautos wird enorm gefördert. Dazu kommt die Ersparnis durch die EEG-Umlagesenkung beim Aufladen, am besten mit Strom vom eigenen Solardach. »Ein Elektroauto ist für Geringverdiener schwer bis gar nicht finanzierbar«, wird in der Studie mit Verweis auf eine Erhebung zum Kauf von Neuwagen 2020 konstatiert. Immerhin zwölf Prozent der privaten Haushalte mit einem Nettoeinkommen von unter 1.300 Euro im Monat konnten sich einen leisten, bei solchen mit einem Einkommen zwischen 5.000 und 18.000 Euro waren es 68 Prozent, und da ist über die Fahrzeugklasse nichts gesagt.

Für VZBV-Vorstand Klaus Müller »steigt in den kommenden Jahren neben dem CO2-Preis das Risiko einer sozialen Spaltung«. So hat er es einigermaßen vorsichtig formuliert bei der Vorstellung der Studie, die neben dem Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs etwa die Einführung eines »einkommensunabhängigen Mobilitätsgelds« vorschlägt, dessen Höhe nicht mehr von der des Steuersatzes abhinge. Ob von den vielen Wahlkämpfern der Republik schon einer auf die Studie reagiert habe, hat jW beim VZBV nachgefragt. Bis Freitag war dort nichts von einer Reaktion bekannt.