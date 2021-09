Hessen: Prozess gegen Expolizisten

Alsfeld. Im Zusammenhang mit neonazistischen Chatinhalten sowie Abfragen über Polizeicomputer muss sich am 5. Oktober ein ehemaliger Polizeivollzugs­beamter in Mittelhessen vor dem Amtsgericht Alsfeld verantworten. Dem 37jährigen, der nach Angaben des Gerichts bis zu seinem »freiwilligen Ausscheiden« im Dienstrang eines Polizeioberkommissars tätig war, werde die Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, die Verletzung des Dienstgeheimnisses und Verstoß gegen das Waffengesetz zur Last gelegt, wie das Amtsgericht am Freitag mitteilte. Angeklagt wurde der Mann von der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main. (dpa/jW)