Bundestag: Angeblich weitere »Cyberangriffe«

Berlin. Zum dritten Mal im laufenden Jahr haben Sicherheitsbehörden den Bundestag über »Cyberangriffe« ausländischer Geheimdienste informiert. Wie dpa am Freitag aus Parlamentskreisen erfuhr, gaben die Regierungsfraktionen von SPD und Union die neuerliche Warnung diese Woche an ihre Abgeordneten und Mitarbeiter weiter. In einem Schreiben vom 24. ­Juni hatten das Bundesamt für Verfassungsschutz und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik mitgeteilt, dass sich »nachrichtendienstliche Angriffe gegen Parteiangehörige intensivieren«. Diese Angriffe richteten sich demnach vor allem gegen private und dienstliche E-Mail-Adressen. (dpa/jW)