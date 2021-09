Palästinenser werfen Ägypten Giftgaseinsatz vor

Gaza. Mehrere palästinensische Gruppierungen im Gazastreifen haben Ägyptens Armee vorgeworfen, mit dem Einsatz von Giftgas in einem Tunnel im Grenzgebiet drei Palästinenser getötet zu haben. Die Fraktionen, darunter auch die in dem Küstenstreifen regierende Hamas, forderten am Freitag eine Untersuchung des Vorfalls. Von ägyptischer Seite wurden die unbestätigten Vorwürfe zunächst nicht kommentiert. Die palästinensischen Männer kamen den Angaben zufolge am Donnerstag zu Tode, als sie sich in dem Tunnel aufhielten. (dpa/jW)