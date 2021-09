Prinz Bernhard freut’s

imago images/ANP Spektakel zu Lasten der Umwelt: Vorbereitungen am Circuit Zandvoort

Wenn an diesem Wochenende der Formel-1-Zirkus im niederländischen Seebad Zandvoort gastiert, werden nicht nur die Motoren laut sein, sondern auch die protestierenden Umweltaktivisten. Bis zum Schluss hatten sie gehofft, den Grand Prix juristisch verhindern zu können, aber das Gericht in Haarlem hat am Dienstag entschieden, dass die finanziellen Interessen des Veranstalters Circuit Zandvoort schützenswerter sind als die Natur.

Die Organisation »Mobilisation for the Environment« (Mob) wollte das Rennen durch eine einstweilige Verfügung stoppen. Die Provinz Noord-Holland, argumentierte die Mob, habe die Genehmigung vor zwei Jahren widerrechtlich erteilt, weil sie den zu erwartenden Stickstoffausstoß viel zu niedrig angesetzt hatte. Dazu läuft zwar aktuell ein Hauptverfahren, der wird aber frühestens in einigen Monaten, eventuell sogar erst nach Jahren abgeschlossen sein.

Das Portal »De Rechtspraak« veröffentlichte die Begründung der Richter aus Haarlem, in der es heißt, dass das noch offene Hauptverfahren für ihr Urteil ausschlaggebend gewesen sei. Zudem habe der Circuit Zandvoort die Veranstaltung inzwischen so gut wie organisiert und kräftig investiert. »Die Nichtdurchführung der Formel 1 würde sofort zu einem sehr großen Schaden und möglicherweise zum Konkurs des Circuit Zandvoort führen.« Daher sei auch der Vorschlag der Umweltschützer, den Grand Prix wenigstens ohne Zuschauer stattfinden zu lassen, keine Alternative gewesen.

Die Umweltbewegung »Extinction Rebellion« hat bereits für den Sonntag Protest angekündigt: »Der Grand Prix in Zandvoort ist ein Beispiel für die unnötigen Emissionen, die Zerstörung der Natur und die Vetternwirtschaft, die unsere Zukunft bedrohen«, erklärte die Gruppe auf ihrer Homepage. Der jüngste IPCC-Bericht sei glasklar, die Krise sei jetzt. »Um eine Chance auf eine lebenswerte Zukunft zu bewahren, müssen wir alle den Kurs ändern und die Treibhausgasemissionen innerhalb weniger Jahre auf null reduzieren.«

Immerhin hat die niederländische Luftwaffe ihre Flugshow abgesagt, die den Auftakt des Formel-1-Rennens bilden sollte – wenn auch nicht aus Umweltschutzgründen. »Wir sind an einer großen humanitären Operation in Afghanistan beteiligt. Daher erscheint es uns jetzt nicht angebracht, eine Flugshow um das Formel-1-Rennen abzuhalten«, teilte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am 31. August gegenüber dem Nachrichtenportal NU mit.

Die Betreiberfirma Circuit Zandvoort hat in dem Brauereiriesen Heineken und dem Ölgiganten Shell mächtige Verbündete. Außerdem ist Prinz Bernhard jr., ein Vetter des Königs, Miteigentümer von Circuit Zandvoort. Der 51jährige ist als Immobilienhai bekannt: 590 Häuser soll er besitzen, die meisten davon in Amsterdam. Vor drei Jahren berichteten die Medien, der Prinz verlange bei der Unterzeichnung eines Mietvertrages 1.000 Euro Provision vorab. Diese Praxis ist in den Niederlanden verboten, weil der Mieter das Geld – anders als eine Kaution – bei Auszug nicht zurückbekommt.

Unterdessen freuen sich die niederländischen Motorsportfans auf den Grand Prix. Die Tickets für 399 Euro waren schneller weg als mittelalter Gouda auf dem Käsemarkt in Alkmaar. Seit dem 25. August 1985 hat es kein Formel-1-Rennen mehr in Zandvoort gegeben. Damals gewann Niki Lauda für McLaren vor seinem Teamkollegen Alain Prost (welch ein Nachname für einen Rennfahrer) und Ayrton Senna. Der einzige BRD-Pilot am Start, Stefan Bellof, musste mit Motorschaden aufgeben. Für Bellof war Zandvoort der letzte Grand Prix – er starb eine Woche später im Alter von 27 Jahren beim 1.000-Kilometer-Rennen im belgischen Spa.

Die Formel 1 sollte eigentlich schon im vergangenen Jahr in Zandvoort an den Start gehen. Das Rennen wurde aufgrund der Pandemie jedoch um ein Jahr verschoben. Es findet nun unter Auflagen statt: Die neugebaute Tribüne, auf der bis zu 105.000 Zuschauer Platz finden können, darf an jedem Renntag nur zu zwei Dritteln besetzt werden – macht 14 Millionen Euro Einnahmen weniger. Die Veranstalter wollen den Verlust jedoch in den nächsten beiden Jahren wettmachen. Der Vertrag mit der Formel 1 läuft über drei Jahre, und eine Verlängerung ist nicht ausgeschlossen.

Prinz Bernhard jr., dessen Privatvermögen auf 100 Millionen Euro geschätzt wird, hatte währenddessen die Dreistigkeit, bei bekannten niederländischen Musikern nachzufragen, ob sie nicht auch bereit wären, ohne Gage im Rahmenprogramm der Formel 1 aufzutreten. Ein Schlag ins Gesicht der Musikbranche, die seit Beginn der Pandemie kaum etwas verdient hat. Ohnehin sind die Kulturveranstalter erbost, dass beim Grand Prix 70.000 Zuschauer zugelassen sind, während die großen Open-Air-Festivals abgesagt werden mussten. »Die Formel 1 darf alles«, stellte auch Extinction Rebellion richtigerweise fest.