Großer Fisch im Netz

imago images/IPON Die Auswüchse der kriminellen Energie von Marsalek und Co. passen nicht zwischen zwei Buchdeckel

Die Wirecard-Betrügereien gehören zweifelsohne zu den spektakulärsten Fällen von Wirtschaftskriminalität in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Die wohl schillerndste Figur ist der weiterhin flüchtige ehemalige Asienvorstand des mittlerweile insolventen Zahlungsdienstleisters aus Aschheim bei München, Jan Marsalek. Immerhin soll er den milliardenschweren Geldwäsche- und Bilanzfälschungsbetrug überhaupt erst geplant und zudem die wichtigsten Strippen gezogen haben – vom österreichischen Geheimdienst über deutsche Aufsichtsbehörden und Ministerien bis hin zu Dokumentenfälschern in Singapur. Eben dort wurde am Montag einer seiner engsten Vertrauten geschnappt und eingebuchtet. Offenbar wird es ein gutes Jahr nach der Flucht langsam eng für Marsalek.

So berichtete die Süddeutsche Zeitung am Mittwoch, der 46jährige Brite James Henry O’Sullivan sei in Singapur verhaftet worden. Ein großer Erfolg, denn O’Sullivan gilt als eine Schlüsselfigur im Wirecard-Netzwerk. Die Fahnder erhoffen sich viele wichtige Informationen. So soll er etwa Auskunft über den Verbleib mehrerer hundert Millionen Euro geben können, die im Zuge der Pleite verschwunden waren. Auch den Aufenthaltsort Marsaleks könnte er kennen. In den vergangenen Monaten war O’Sullivan aufgrund seiner wichtigen Rolle im Wirecard-Skandal neben der BRD auch in Großbritannien, Mosambik und Monaco vergeblich gesucht worden. Offenbar versteht er es, unauffällig zu agieren und keine Spuren zu hinterlassen. Und Diskretion ist in einem mafiaartigen Netzwerk wie dem des Wirecard-Konzerns eine der wichtigsten Eigenschaften.

Auf einen wie O’Sullivan konnten sich Marsalek, der frühere Konzernchef Markus Braun und die anderen Betrüger daher verlassen. Der Wirtschaftsberatungsfirma KPMG, die Anfang 2020 eine Sonderprüfung durchgeführt hatte, nachdem Unstimmigkeiten in den Jahresabschlüssen publik geworden waren, war er als Mann von »zweifelsfreier Integrität« vorgestellt worden, als ein »Urgestein« des Konzerns. Ein Treffen mit den Prüfern sagte er allerdings nur unter der Bedingung zu, dass weder sein Name noch die von ihm gegebenen Informationen in dem Bericht auftauchen. Laut E-Mails, die dem Handelsblatt vorliegen, wurde er fortan Corinna Müller genannt. Zu einem Gespräch mit den Prüfern kam es trotzdem nicht, letztlich entschied sich O’Sullivan anders.

Laut der Tageszeitung The Straits Times hat am Mittwoch bereits eine erste Videoanhörung O’Sullivans durch ein singapurisches Bezirksgericht stattgefunden. Vorgeworfen wird ihm seitens der dortigen Behörden Beihilfe zur Dokumentenfälschung. Demnach soll er 2016 die Firma Citadelle angestiftet haben, eine Saldenbestätigung über mehr als 86 Millionen Euro zu fälschen. Ein Schlüsselmoment im Fall Wirecard. Schließlich ist im Laufe der Zeit in Singapur durch entsprechende Luftbuchungen ein Vermögen von satten 1,9 Milliarden Euro aus dem Nichts geschaffen worden, mit dem Investoren vorgegaukelt wurde, bei dem damaligen Dax-Konzern liefen die Geschäfte richtig gut. So wurde viel Kapital in das Unternehmen gelockt, das jedoch verlorenging, nachdem die kriminellen Machenschaften im Juni des vergangenen Jahres aufgeflogen waren und Wirecard Insolvenz anmelden musste. Mehrere Sammelklagen mit üppigen Schadensersatzforderungen sind bereits angelaufen.

Mit Marsalek verbindet O’Sullivan eine langjährige, zwielichtige Geschäftspartnerschaft, die einst in der Porno- und Glücksspielszene begann. O’Sullivan hat in der Community durch Anwendung seiner Kenntnisse über digitale Zahlungssysteme viel Geld eingenommen. 2013 zog es ihn nach Indien, wo er laut SZ-Informationen einen Zahlungsdienstleister aufbaute, der eng mit Wirecard kooperierte. Millionenkredite sollen geflossen sein. In den Folgejahren kam es zu weiteren dubiosen Deals zwischen O’Sullivan und Marsalek, etwa im Zusammenhang mit einem in Mauritius gegründeten Fonds, der für 35 Millionen Euro indische Firmen kaufte, an denen auch Wirecard Interesse hatte. Später verkaufte der Fonds die Firmen für ein Vielfaches an Wirecard – O’Sullivan an der einen, Marsalek an der anderen Seite des Verhandlungstischs. Es wird vermutet, dass dabei ziemlich viel Geld abgezweigt wurde.

Aufgrund der zentralen Rolle O’Sullivans im Fall Wirecard haben auch die deutschen Ermittlungsbehörden ein großes Interesse daran, ihn zu verhören. Die Staatsanwaltschaft München hat bereits ein Rechtshilfeersuchen nach Singapur übermittelt. Sollte der Stadtstaat ihn aufgrund eigener Verfahren nicht ausliefern wollen, werden sie es vor Ort versuchen. Dass der Brite sein Wissen mit den Behörden teilt, scheint allerdings recht unwahrscheinlich. Bislang tut er, was er am besten kann: Schweigen wie ein Grab. Derweil versucht sein Anwalt, ihn auf Kaution rauszuholen. Eine akute Fluchtgefahr lässt sich jedoch kaum von der Hand weisen. Das zuständige Gericht will am 8. September über den Antrag entscheiden.