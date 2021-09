Michael Kappeler/dpa Soldat der Bundeswehr nahe dem Stützpunkt in Gao im Norden Malis

Sevim Dagdelen, Obfrau der Fraktion Die Linke im Auswärtigen Ausschuss, forderte anlässlich des Treffens der Außen- und Verteidigungsminister der EU-Staaten in Slowenien die Beendigung des Militäreinsatzes in Mali:

Die internationale Militärpräsenz in dem westafrikanischen Land trägt nicht dazu bei, der Bevölkerung dort Sicherheit, Demokratie und Entwicklung zu bringen. Die Lehre aus dem Kriegsdesaster in Afghanistan muss eine Absage an Militärinterventionen und Regime-Change-Politik sein und nicht ein bloßer Flaggenwechsel beim Besatzungsregime. Die Linke lehnt den Aufbau einer neuen europäischen Eingreiftruppe ab, die anstelle der US-Armee für Militärabenteuer in aller Welt bereitstehen soll.

Die Unterstützung der Putschregierungen in Mali durch die Bundeswehr ist eine moralische Bankrotterklärung. Es ist blanker Hohn, nach zwei Staatsstreichen des Militärs von einem Demokratieaufbau in Mali zu sprechen. (…)

Zum Tod von Mikis Theodorakis teilte die Kommunistische Partei Österreichs (KPÖ) am Donnerstag mit:

Mikis Theodorakis war schon als Kind musikalisch begabt und schrieb erste Lieder. Seine Musikausbildung wurde aber früh unterbrochen, als Griechenland von der deutschen Wehrmacht besetzt wurde, schloss er sich mit 17 Jahren dem kommunistisch dominierten Widerstand an. Er wurde mehrmals inhaftiert und kämpfte für die griechische Volksbefreiungsarmee gegen den Faschismus. (…) Von besonderer Bedeutung ist die »Mauthausen-Kantate«, in der Theodorakis als zeitgenössischer Komponist einen Liederzyklus auf Basis der Texte des Dichters Iakovos Kambanellis, einem Überlebenden des Konzentrationslagers, schuf. »Nicht nur seine Musik, auch sein kompromissloser Einsatz für eine gerechtere Gesellschaft unter Einsatz seines Lebens machen Mikis Theodorakis unsterblich«, sagt Claudia Klimt-Weithaler, Klubobfrau der KPÖ im Landtag Steiermark. (...)

In einer Würdigung des Schaffens von Mikis Theodorakis heißt es seitens der Fédération Internationale des Résistants (FIR, Internationale Föderation der Widerstandskämpfer):

Vor einem Jahr gratulierte die FIR dem legendären griechischen Komponisten und Antifaschisten Mikis Theodorakis mit einem »Newsletter« zu seinem 95. Geburtstag. Heute müssen wir mit Trauer mitteilen, dass er von uns gegangen ist. Wir erinnern uns an seine phantastischen musikalischen Beiträge, seine vielfältigen Kompositionen, seine Volkslieder sowie die großartige Vertonung des »Canto General« nach Versen von Pablo Neruda.

Wir erinnern gleichzeitig an ihn als antifaschistischen Kämpfer, der schon als Jugendlicher in den Reihen der Griechischen Volksbefreiungsarmee ELAS gegen die deutsche Besetzung Griechenlands kämpfte. (…) Als parteiloser Linker wurde er nach dem Ende der Obristenherrschaft mehrfach ins griechische Parlament gewählt, 1990 sogar als Minister ohne Geschäftsbereich berufen. Selbst im hohen Alter äußerte sich Theodorakis mit klaren Worten zu aktuellen Themen, vor allem gegen die Verfälschung der Geschichte und gegen die faschistische »Goldene Morgendämmerung«. Mikis Theodorakis bleibt als Musiker und Antifaschist in der FIR und ihren Mitgliedsverbänden unvergessen.