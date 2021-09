EU: Rückgabe in Afrika produzierter Vakzine

Johannesburg. Die Europäische Union (EU) wird in Afrika produzierte und nach Europa verschiffte Coronaimpfdosen des Herstellers Johnson & Johnson zurückgeben. Eine entsprechende Verpflichtung habe EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Rande einer Konferenz in Berlin gegeben, sagte am Donnerstag der Coronabeauftragte der Afrikanischen Union (AU), Strive Masiyiwa. Von der Leyen habe die Lieferung von 200 Millionen zusätzlichen Impfdosen bis Jahresende zugesagt. In Afrika sind bisher erst knapp drei Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. (dpa/jW)