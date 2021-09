Russland: Atomreaktor von U-Boot gefunden

Moskau. In der Karasee im Norden Russlands ist ein Container mit einem Atomreaktor eines U-Bootes gefunden worden. Spezialisten wollten das »potentiell gefährliche Objekt« am Nordpolarmeer nun untersuchen, teilten die Behörden am Donnerstag mit. Der Reaktor soll demnach von einem sowjetischen, nuklear betriebenen U-Boot vom Typ »K-19« stammen. Er sei bei Vermessungsarbeiten entdeckt worden. (dpa/jW)