Österreich: Zunahme antisemitischer Vorfälle

Wien. Die Zahl der antisemitischen Vorfälle in Österreich hat sich nach Angaben der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG) mehr als verdoppelt. Im ersten Halbjahr seien 562 antijüdische Vorkommnisse registriert worden, im Vergleichszeitraum 2020 seien es 257 gewesen, hieß es am Donnerstag. »Seit Beginn der systematischen Erfassung antisemitischer Vorfälle in Österreich vor 20 Jahren sah sich die jüdische Gemeinde noch nie mit einer derart hohen Anzahl an gemeldeten Vorfällen konfrontiert«, so der Bericht der Meldestelle der IKG. Wie auch in anderen jüdischen Gemeinden weltweit sei die Dunkelziffer antisemitischer Übergriffe nur zu erahnen. (dpa/jW)