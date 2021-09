Schleichweg in die NATO

Ukrainian Presidential Press Office Mit den USA an seiner Kriegsseite gibt es Grund zur Freude für den ukrainischen Präsidenten Selenskij (Donezk, 11.2.2021)

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat seinen zweitägigen Besuch in Washington abgeschlossen. Bei einem Gespräch im Weißen Haus am Mittwoch (Ortszeit) sicherte ihm US-Präsident Joseph Biden die fortdauernde Unterstützung der USA für die »Souveränität und territoriale Integrität« der ­Ukraine sowie für die »euroatlantischen Ambitionen« des Landes bis hin zum NATO-Beitritt zu. Washington werde die Zugehörigkeit der Krim zu Russland »nie anerkennen«, sagte Biden.

Auf der materiellen Ebene ist bescheidener, was Selenskij nach Hause bringt. Die USA sagten dem Land weitere Militärhilfe im Umfang von 60 Millionen US-Dollar (etwa 51 Millionen Euro) zu, darunter mobile Abschussplattformen für panzerbrechende Raketen des Typs »Javelin«, von denen die Ukraine seit 2018 bereits mindestens 360 Stück erhalten hat. Die Summe wirkt als Einzelbetrag bescheiden, reiht sich aber ein in eine Kette von US-Waffenlieferungen an Kiew, die ­allein in diesem Jahr bereits 250 Millionen US-Dollar betragen. Seit 2014 haben die USA nach eigenen Angaben insgesamt 2,4 Milliarden Dollar in das ukrainische Militär gesteckt. Andererseits liegen diese Summen jedoch unter dem, was Washington jährlich zur »Unterstützung von Reformen« in der Ukraine ausgibt: in diesem Jahr nach jetzigem Stand 463 Millionen Dollar.

Entscheidender als ein paar Waffen mehr oder weniger sind aber semantische Verschiebungen im Diskurs über die von Kiew angestrebte ukrainische NATO-Mitgliedschaft. So verlangte der Botschafter des Landes in Berlin, Andrij Melnyk, in einem Beitrag für die Mittwochausgabe der Welt, die Ukraine solle als Gegenleistung dafür, dass Washington den Bau der Gaspipeline Nord Stream 2 letztlich hinnehme, zügig in das westliche Kriegsbündnis aufgenommen werden. Und gleichzeitig hat der NATO-Botschafter in der Ukraine, Alexander Winnikow, vor einigen Tagen ein bisher stets als Hinderungsgrund für einen Beitritt der Ukraine geltendes Kriterium relativiert: die Existenz offener Grenzkonflikte. Es stehe nirgends im NATO-Vertrag, dass ein Krieg auf eigenem Territorium die Aufnahme eines Landes ausschließe, sagte Winnikow gegenüber dem Kiewer Portal Ewropeiskaja Prawda. Das sei nur eine lange aufrechterhaltene politische Vereinbarung gewesen. Man könne jederzeit anderes beschließen. Freilich kommentierte die Sprecherin des US-Außenministeriums, Jennifer Psaki, die öffentlichen Aufnahmegesuche der Ukraine mit den Worten, die USA seien nicht die einzigen, die über diese Frage entschieden. Was einerseits gegenüber der Ukraine Bereitschaft signalisiert und Washington andererseits erlaubt, sich hinter anderen NATO-Partnern zu verstecken.

Denn eine Aufnahme der Ukraine in das Kriegsbündnis wäre für Russland eine rote Linie, das machten russische Stellungnahmen zu dem Biden-Selenskij-Treffen deutlich. Ebenso wie die vom früheren ukrainischen Außenminister Pawlo Klimkin ins Gespräch gebrachte bilaterale Vereinbarung mit Washington über die Stationierung von US-Militäreinrichtungen in der Ukraine. Der Sprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, sagte, Wladimir Putin habe Biden im Juni in Genf sehr klar gesagt, dass bei einer Stationierung von US-Raketen in der Ukraine die Vorwarnzeiten für Russland »unannehmbar kurz« würden. Das russische Nachrichtenportal lenta.ru nannte Anflugzeiten solcher Raketen auf Moskau von sieben bis zehn Minuten.

Einen Großauftrag aus der Ukraine zog am Rande des Selenskij-Besuchs die US-Energiewirtschaft an Land. Kiew und der Kraftwerkskonzern Westinghouse unterzeichneten eine Absichtserklärung, wonach die USA zunächst einen und dann im Erfolgsfall noch vier weitere Reaktoren am bestehenden AKW-Standort in der Oblast Chmelnizkij errichten sollten. Das Gesamtvolumen des Geschäfts wurde auf 30 Milliarden US-Dollar beziffert – Geld, das die Ukraine absehbar nicht haben wird, so dass die USA das Geschäft finanzieren müssten. Bisher stehen in der Ortschaft Netischin im Bezirk Chmelnizkij zwei Reaktoren russischer Bauweise, die seit 1987 bzw. 2004 im Betrieb sind. Westinghouse hat schon länger versucht, einen Fuß in die ukrainische Atomwirtschaft zu bekommen. Der Einsatz von Westinghouse-Brennstäben in russischen Reaktoren hat sich aber als technisch schwierig und störanfällig erwiesen.