Separatistenanführer in Kaschmir gestorben

Neu-Delhi. Nach dem Tod eines bekannten Anführers der separatistischen Bewegung in Kaschmir an der Grenze zu Pakistan ist der Internetzugang in der Region gesperrt worden. Zudem wurde das Mobilfunknetz eingeschränkt, wie ein Polizeisprecher dem indischen Fernsehsender NDTV bestätigte. Separatistenführer Syed Ali Geelani starb nach Angaben seines Sohns im Alter von 91 Jahren nach längerer Krankheit. Er hat sich in der mehrheitlich von Muslimen bewohnten Kaschmirregion gegen die Herrschaft Indiens eingesetzt. Geelani wurde unter Aufsicht der Polizei am frühen Donnerstag morgen auf einem Friedhof in der Nähe seines Hauses im Beisein seiner Familie und von Nachbarn beigesetzt. Die Menschen in der Umgebung wurden nach Polizeiangaben angewiesen, nicht ihre Häuser zu verlassen. (dpa/jW)